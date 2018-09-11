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Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике

Жители Чебоксар познакомились с узбекской культурой

© gov.cap.ru
Культура
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Праздник с национальным колоритом организовали "Узбекский культурный центр Чувашской Республики" совместно с Домом Дружбы народов Чувашии.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. День узбекской культуры провела общественная организация "Узбекский культурный центр Чувашской Республики" совместно с Домом Дружбы народов Чувашии для жителей Новоюжного района Чебоксар. 

"Чувашия – многонациональная республика и мы обязаны формировать уважительное отношение подрастающего поколения и взрослого населения к национальным культурам региона. Во все времена культура и искусство объединяли народы", - подчеркнул директор Дома Дружбы народов Алексей Иванов.

Во время праздника мастера приготовления плова раскрыли секреты приготовления этого национального блюда. Его продегустировали все участники и гости мероприятия. Для них также выступили городские творческие коллективы.

  • Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    © gov.cap.ru
  • Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    © gov.cap.ru
  • Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике
    © gov.cap.ru
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© gov.cap.ru
Дом Дружбы народов Чувашии стал творческой площадкой, которая объединила традиции узбекского народа, проживающего в республике

 




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