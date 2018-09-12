Сплошной Болливуд: Узбекистан договорился с Индией об общих кинопроектах

По словам председателя Палаты медиа и развлекательной индустрии Индии Сандипа Марвы, это свидетельствует о быстром развитии отношений.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Узбекистан намерен реализовать с Индией совместный проект в сфере кинематографии, сообщает портал Podrobno.uz.

По словам председателя Палаты медиа и развлекательной индустрии Индии Сандипа Марвы, официально о программе объявят в ближайшие месяцы, ожидается начало съемок в Узбекистане. Эта работа свидетельствует об очень быстром развитии взаимоотношений двух стран в этом направлении, искренней поддержке инициатив и взаимном интересе.

На радиостанциях Индии запустили специальную передачу, два раза в неделю рассказывающую об Узбекистане. Также в будущем организуют форум по продвижению туризма и кинолокаций Узбекистана в этой стране.

В мае "Узбеккино" совместно с Госкомтуризма и Посольством Узбекистана в Индии занялись проработкой вопроса съемок музыкальных видеоклипов нескольких популярных индийских певцов в Узбекистане.

Кроме того, в Ташкенте планируют построить киногородок, подобный Голливуду или Болливуду, там создадут специальные павильоны для съемки кино.