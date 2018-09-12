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Звезды Болливуда сняли клип в Узбекистане

Сплошной Болливуд: Узбекистан договорился с Индией об общих кинопроектах

© Facebook / Arko Pravo Mukherjee
Культура
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По словам председателя Палаты медиа и развлекательной индустрии Индии Сандипа Марвы, это свидетельствует о быстром развитии отношений.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Узбекистан намерен реализовать с Индией совместный проект в сфере кинематографии, сообщает портал Podrobno.uz.

По словам председателя Палаты медиа и развлекательной индустрии Индии Сандипа Марвы, официально о программе объявят в ближайшие месяцы, ожидается начало съемок в Узбекистане. Эта работа свидетельствует об очень быстром развитии взаимоотношений двух стран в этом направлении, искренней поддержке инициатив и взаимном интересе.

На съемочной площадке
© Sputnik / Екатерина Чеснок
Узбеккино: нам нужна своя "фабрика грез"

На радиостанциях Индии запустили специальную передачу, два раза в неделю рассказывающую об Узбекистане. Также в будущем организуют форум по продвижению туризма и кинолокаций Узбекистана в этой стране.

В мае "Узбеккино" совместно с Госкомтуризма и Посольством Узбекистана в Индии занялись проработкой вопроса съемок музыкальных видеоклипов нескольких популярных индийских певцов в Узбекистане.

Кроме того, в Ташкенте планируют построить киногородок, подобный Голливуду или Болливуду, там создадут специальные павильоны для съемки кино.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", Кино, Индия



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