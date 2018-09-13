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Декорации спектакля Необыкновенный концерт театра кукол С.В. Образцова

Узбекистан покажет сказку для взрослых на фестивале в Москве

© Театр кукол С.В Образцова
Культура
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Фестиваль состоится с 5 по 14 октября в Москве в рамках Года культуры в СНГ.

ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. На IХ Международном фестивале театров кукол имени Образцова актеры Государственного театра кукол Узбекистана 5 октября представят спектакль "Тень" по одноименной сказке драматурга Евгения Шварца. Об этом сообщает пресс-служба московского театра.

Фестиваль состоится с 5 по 14 октября в Москве в рамках Года культуры в СНГ.

Декорации спектакля Необыкновенный концерт театра кукол С.В. Образцова
© Театр кукол С.В Образцова
Жители Ташкента увидят кукольную постановку из Книги рекордов Гиннесса

"Тень" - это музыкальная философско-психологическая сказка для взрослых. Ее действие происходит в необычной сказочной стране, где даже людоеды подрабатывают оценщиками в ломбарде. 

"За девять фестивальных дней в нем примут участие театры из Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Эстонии и Молдовы. Специальными гостями фестиваля станут Донецкий театр кукол и Испанский театр кукол из Гранады. Испанцы покажут покоривший весь мир музыкальный спектакль "Петя и волк", - рассказала РИА Новости директор театра кукол имени Образцова Ирина Корчевникова.

Напомним, в конце октября московский театр отправится с большими гастролями в Узбекистан. Жители Ташкента увидят кукольные постановки "Кошкин дом" и "Необыкновенный концерт", причем вторая из них занесена в книгу рекордов Гиннесса.

Теги:
Театр кукол, Узбекистан, Москва, Россия



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