Киара Крит: из Ташкента я теперь всегда улетаю с чемоданом лепешек

Киара родилась в Баку, жила в Москве, а училась в Лос-Анджелесе. Как девушка попала в киноиндустрию, читайте в материале корреспондента Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Ташкенте сегодня пройдет премьера триллера Рустама Мелиева Maksad ("Цель").

В фильме снялась российская актриса Киара Крит, которая рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, как проходили съемки, и раскрыла свое настоящее имя.

© Instagram / kiara_krit Российская актриса Киара Крит

Киара родилась в Ярославле, но какое-то время жила в Баку. Потом семья переехала в Москву, где она окончила школу и начинала свои первые шаги в мир моды и кино. Еще за плечами девушки актерские курсы Ивана Чаббака в Лос-Анджелесе.

У нее необычная внешность, и сразу и не поймешь, какие корни скрываются за этой красотой. А смесь здесь такая: мать у девушки русская, а отец – лезгинец. А настоящее имя, которым ее при рождении нарекла мама, — Катриона!

"У меня с этим именем были проблемы, потому что все пытались его сократить, и называли меня чаще Катей. Мне это не нравилось, повзрослев, я решила сменить имя", — поделиться Киара.

Для того чтобы стать по паспорту Киарой, девушке пришлось созывать семейный совет, все-таки Кавказ — дело тонкое. Никто и не сопротивлялся. Киара так Киара.

© Instagram / kiara_krit Актриса Киара Крит и Шахзода Матчанова

"И меня все стали называть Кира. Но я не устаю всем повторять, меня зовут Киара", — отмечает девушка.

У Киары в Ташкенте живет сестра, матери девушек родственницы. Это известная узбекская актриса и модель Азиза Примкулова. Именно она в прошлом году познакомила российскую актрису с начинающим режиссером Мелиевым.

"Мы ужинали в компании друзей сестры, и там был Рустам, который в тот же вечер попросил прийти на пробы", — вспоминает Киара.

Съемки начались зимой, они проходили в Ташкенте и в Бостанлыкском районе Ташобласти. Фильм создавался при поддержке ГУВД Ташкента.

© Instagram / kiara_krit Российская актриса Киара Крит

"Здесь собралась команда профессионалов, съемки проходили легко, было интересно работать. И в целом это был хороший опыт", — говорит Киара о съемках фильмах.

О своей героине Киара практически ничего не рассказала, лишь отметила, что это взбалмошная девица, получившая образование за границей, которая для многих представляется высокомерной особой, но не для своего отца. Перед ним она всегда мягкая и самая нежная.

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Тем не менее на пресс-конференции в Ташкенте, которая предшествовала премьере фильма, стало известно, что героини Киары Крит и Шахзоды Матчановой сестры. Они играют дочерей генерала Джураева, которого сыграл Сейдулла Молдаханов. Одну из сестер, заявили создатели фильма, убьют. Сюжет картины будет строиться на расследовании этого убийства.

За время пребывания в Узбекистане Крит набрала семь килограммов не моргнув глазом. И это несмотря на то, что она пыталась контролировать меню.

"У меня есть проблемы со здоровьем, и я не могу есть каждый день жирную пищу. Спасала узбекская лепешка в качестве перекуса. Еще я много ела здесь фруктов. До сих пор, уезжая домой, везу чемодан с лепешками, таможенники не перестают удивляться. А у меня семья большая, надо всех угостить", — говорит Киара.

В Москве у актрисы график очень насыщенный. Она параллельно снимается в сериале и в художественном фильме, названия которых огласить не может по условиям контракта. Киара мечтает также продолжить в будущем сотрудничество с узбекскими кинематографистами.

Триллер Maksad можно будет посмотреть в кинотеатрах Ташкента с 15 сентября.