Фильм Рашида Маликова включен в программу фестиваля Bridge of Arts

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Фильм "Стойкость" узбекского режиссера Рашида Маликова включен в конкурсную программу международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.
В программе основного конкурса зрителям представят мировые и российские новинки – 10 фильмов, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Россию представят фильмы Дарьи Шумаковой "Я вернусь" и Алексея Петрухина "Последнее испытание".
Еще на конкурсе будут представлены ленты из Италии ("Каким ты меня хочешь"), Франции ("Мягкая игрушка"), Финляндии ("Скрипачка"), Португалии ("Безупречная жизнь"), а также три картины совместного производства: Кения – Германия ("Супа Модо"), Исландия – Бельгия – Швеция ("Дышите нормально"), а также Белоруссия – Германия – США – Россия ("Хрусталь").
Кинофестиваль будет проходить в Ростове-на Дону с 10 по 14 октября.