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Во время съемок фильма Стойкость. Кинорежиссер Рашид Маликов

Фильм Рашида Маликова включен в программу фестиваля Bridge of Arts

Foto, Из личного архива Р. Маликова
Культура
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В программе фестиваля представлены 10 фильмов, мероприятие пройдет в Ростове-на-дону с 10 по 14 октября.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Фильм "Стойкость" узбекского режиссера Рашида Маликова включен в конкурсную программу международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.

В программе основного конкурса зрителям представят мировые и российские новинки – 10 фильмов, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые. Россию представят фильмы Дарьи Шумаковой "Я вернусь" и Алексея Петрухина "Последнее испытание".

Еще на конкурсе будут представлены ленты из Италии ("Каким ты меня хочешь"), Франции ("Мягкая игрушка"), Финляндии ("Скрипачка"), Португалии ("Безупречная жизнь"), а также три картины совместного производства: Кения – Германия ("Супа Модо"), Исландия – Бельгия – Швеция ("Дышите нормально"), а также Белоруссия – Германия – США – Россия ("Хрусталь").

Кинофестиваль будет проходить в Ростове-на Дону с 10 по 14 октября.

Рашид Маликов
Sputnik / Лев Рыжков
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Помимо основного конкурса в программу фестиваля войдут внеконкурсные полнометражные картины, фильмы-события и ночь короткого метра. 80 лент из 30 стран мира, включая специальные секции – индийское, итальянское, российское кино, будут представлены на фестивальных киноплощадках города. Кроме того, в связи с тем, что 2018 год в Ростовской области объявлен Годом детского спорта, в отдельную программу выделены фильмы спортивной тематики, а также семейное и детское кино.




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