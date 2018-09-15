Музей, художники и фрукты: как прошел День узбекской культуры в Ленобласти

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik, Дмитрий Матвеев. 14 сентября в Доме дружбы народов Ленобласти, который располагается в центре Петербурга, произошло сразу несколько важных событий. В рамках Дня узбекской культуры сюда приехала делегация из Ферганы, с которой заключили соглашение о сотрудничестве, здесь прошла выставка работ узбекского художника, а также открылся интерактивный музей узбекской культуры. Sputnik Узбекистан узнал подробности.

В преддверии мероприятия анонсировалось появление на нем генерального консула Узбекистана в Петербурге Джахонгира Иргашева, однако в итоге он так и не появился, поскольку отправился на другую встречу. Но от консульства на выставку пришел один из сотрудников Равшан Бахриддинов.

Открыли мероприятие по старой русской традиции — хлебом и солью. А после торжественной части началась официальная, которая оказалась поинтереснее.

Русско-узбекский обмен артистами

© Sputnik / Александр Гальперин Петербург узбекский: где в городе на Неве поесть плова и послушать сурнай

В Петербург приехала делегация из Славянского национального центра Ферганской области. Эта организация в Фергане объединяет проживающих в этом городе русских, белорусов, украинцев, поляков, болгар. Всего в ней 138 человек. Центр заключил с Домом дружбы народов Ленобласти соглашение о сотрудничестве.

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзеёва началось потепление отношений с Россией. Новый президент дал команду налаживать связи с российскими государственными структурами. И Фергана одним из направлений для сотрудничества выбрала Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

“Соглашение подразумевает обмен опытом, артистами. Мы хотим еще выйти и по образовательному циклу — школы, университеты. Мы уже много лет с вашими высшими учебными заведениями контактируем, у нас каждый год проводят отбор детей в российские учебные заведения через Россотрудничество. Много наших детей обучаются у вас”, — рассказала Sputnik Узбекистан руководитель центра Галина Акопджанова.

В свою очередь, Дом дружбы Ленобласти сможет направлять в Фергану своих представителей. И также развивать образовательную сферу — например, в плане развития в Узбекистане обучения на русском языке.

Глава Славянского национального центра по национальности — русская, однако замужем за армянином. Акопджанова рассказала, что власти Узбекистана предоставили ее центру помещение на втором этаже Ферганского русского драматического театра. Произошло это еще в 2012 году.

Финансирует Славянский национальный центр хокимият Ферганской области. “Мы находимся на их балансе. Они нас очень хорошо поддерживают. Например, наш ансамбль “Фантазия” два года подряд выезжал на музыкальные конкурсы в Болгарию и привозил оттуда гран-при”, — добавила Акопджанова.

Мобильный узбекский музей

Foto, Алина Хусанова В Санкт-Петербурге появится интерактивный музей узбекской культуры

Кроме соглашения в ходе встречи также открыли интерактивный музей узбекской культуры. Однако слово “интерактивный” в его названии несколько вводит людей в заблуждение. На самом деле под этим термином создатели музея просто подразумевали, что всю экспозицию в любой момент можно вывезти в любую точку Ленинградской области, поскольку она сама по себе небольшая, хотя и информативная.

Никакой “интерактивности” в общепринятом смысле этого слова, как в музее “Россия — моя история”, где есть мультимедийная техника и кинозалы, здесь нет. Впрочем, все это дело наживное — на выставке корреспондент Sputnik Узбекистан встретил двух представительниц компании, которая как раз занимается дополненной реальностью. По их словам, они пришли наладить с Домом дружбы контакт.

В музее представлены различные предметы быта народов Узбекистана, национальная одежда, музыкальные инструменты. Она действительно небольшая и занимает всего одну комнату. При желании ее можно погрузить в автомобиль и отправить в любую точку Ленинградской области.

Аграрные вопросы на культурном мероприятии

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По словам депутата МО Литейный округ в Петербурге Равшанбека Курбанова, на мероприятии обсудили и экономическое сотрудничество. По его словам, сейчас здесь есть масса недостатков, которые в ходе выставки выявили и обсудили.

“Скажем, была в Узбекистане такая организация, как Uzagroexport. Это государственная организация, которая собирала в себе то, что выращивали в фермерских хозяйствах, а потом выставляла его на продажу по своим ценам. Оказалась, что после этого наша продукция оказывалась неконкурентоспособной. Почему-то она была плохо представлена на рынке. Иногда государственные структуры мешали движению вперед. И президент недавно издал указ о ликвидации нескольких таких структур. Теперь фермеры будут уже напрямую сотрудничать с Россией”, — пояснил депутат, комментируя ситуацию корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Живопись из Узбекистана

А в самом конце пятничного мероприятия присутствующие ознакомились с творчеством двух узбекских художников — Муродуллы Дониёрова и Назокат Касымовой.

Дониёров родился в 1966 году недалеко от Самарканда. Учился в Государственном училище в Ташкенте. В середине 1980-х годов он служил в городе Ломоносов, что находится на западе Ленобласти.

Работы, которые член Союза художников Узбекистана Муродулла Дониёров представил на выставке, он написал буквально за один год совместно с супругой Шахло, коллегой по художественному цеху. Сейчас художник вместе с семьей живет в Ташкенте.

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Что касается Назокат Касымовой, то это совсем молодая художница. Ей всего 26 лет. На родине Назокат закончила сразу несколько учебных заведений — Республиканский лицей изобразительного и прикладного искусства, Республиканский художественный колледж, Национальный институт художества и дизайна имени Камолиддина Бехзоды.

С 2015 по 2017 год девушка учится в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете искусств по направлению “Реставрация”, а затем поступила в аспирантуру по направлению “Искусствоведение”. Несмотря на молодость, она со своими работами уже принимала участие в нескольких выставках в Петербурге и даже Европе.