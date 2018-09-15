Впереди все цвета радуги: как в Сети отреагировали на трек Крида и Киркорова

На официальном Youtube-канале музыкального лейбла BlackStarTV клип исполнителей, опубликованный 14 сентября, собрал уже 4,7 миллиона просмотров.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Российские певцы Филипп Киркоров и Егор Крид представили совместный трек "Цвет настроения черный", который стал своеобразным ремейком хита "Цвет настроения синий".

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"Цвет настроения черный. На губах — помада, цвет — ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней", — поется в припеве песни.

На официальном Youtube-канале музыкального лейбла BlackStarTV клип исполнителей, опубликованный 14 сентября, собрал уже 4,7 миллиона просмотров.

Однако несмотря на рекордную популярность композиции в интернете некоторые пользователи Сети раскритиковали совместное творчество популярных певцов.

"Впереди все цвета радуги?! Ждем еще зеленый, красный, фиолетовый и серо-буро-малиновый", - с иронией пишет один.

"Лично меня достали уже эти "модные" песни. Все одинаковые", - отмечает другой.

Конечно же, нашлись и те, кто объявил "Цвет настроения черный" хитом сезона и пообещал с нетерпением ждать следующих треков.

Ранее Егор Крид отменил концерт в Дагестане после того, как в его адрес начали поступать угрозы.