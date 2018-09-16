Мелиев и его "Цель": почему стоит сходить на узбекский детектив-триллер

В узбекский кинопрокат с 15 сентября вышел детектив-триллер начинающего режиссера Рустама Мелиева — "Maqsad" ("Цель"). Фильм можно посмотреть в ряде кинотеатров столицы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. До того, как фильм запустили на суд обычного зрителя, в Ташкенте, как оно и подобает, его красиво презентовали. На премьеру пришли звезды отечественного кино и эстрады, политики, общественные деятели, бизнесмены, сотрудники МВД и журналисты.

Людей в этот вечер было столько, что яблоку негде было упасть. Все волнительно ожидали наконец-то увидеть творение молодого узбекского режиссера Рустама Мелиева. Ведь запущенная через СМИ пиар-кампания сделала свое главное дело — заинтриговала. Создатели до конца не раскрывали сюжета картины.

Мелиев выстроил фильм пазлами, которые должны были сложиться в самом конце, и в финале вышла одновременно жестокая, печальная, но очень поучительная история. Он еще на пресс-конференции говорил, что узбекский зритель будет в шоке, такого ему не показывали. И действительно, некоторые зрители во время премьерного просмотра покидали зал.

Нет, там не было сцен насилия, "мочилова", как любит говорит нынешний молодой кинолюбитель. Все подано весьма аккуратно. А покидали, наверное, как раз потому, что фильм заставлял "думать".

Sputnik Актеры Юлдуз Раджабова и Анвар Картаев

В итоге, это оказалась история о трагедии мальчика, оставшегося сиротой и с большим желанием мстить. Он вырос в хладнокровного убийцу. Его цель была достигнута, но ценой стали многие жизни, в том числе и его.

И он же, главный персонаж Жамшида Асатова, скажет, что цель была выбрана неверная, и средства для ее получения оказались ужасными.

После просмотра фильма вспомнилось несколько реальных преступлений, которые заставили содрогнуться всю узбекскую общественность. Тогда каждый задавал вопрос: почему это произошло, как такое могло случиться?

В финале картины, когда все карты были раскрыты, главный персонаж-убийца оказался больным человеком. И его стало жалко. Ведь череда трагических событий в жизни сама вывела главного героя на этот путь, а рядом никого не оказалось.

"Я прям в конце увидела призыв: обращайте внимание на своих детей, учите их быть справедливыми, но не жестокими", — поделилась со мной одна из зрительниц.

Для тех, кто пришел посмотреть в чистейшем виде триллер, картина показалась скучноватой. "Не хватило спецэффектов, пушек, острых моментов", — говорили гости премьеры.

Для других "Цель" стала исключительно детективной историей, и такой зритель прослеживал логику действий сотрудников органов внутренних дел и действия психопата-убийцы.

Sputnik Зрители во время премьеры фильма начинающего режиссера Рустама Мелиева — "Maqsad" ("Цель")

А в итоге то, что многие поспешили назвать "не совсем удачным", стало настоящей находкой молодого режиссера. Ему удалось создать психологический детектив-триллер. Он смог показать другое узбекское кино.

"Это очень молодой и талантливый режиссер. Было очень приятно и неожиданно получить от него приглашение сыграть роль генерала", — поделился заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов.

Героя в этом звании актер сыграл впервые. Мы видели Молдаханова раньше в ролях майоров и полковниках. В этот вечер он пошутил: "Значит пришло время играть генералов".

"Для меня это психологический триллер, в котором зритель не должен ни о чем догадываться до конца фильма, как это делается в классических французских детективах", — уточнил Сейдулла Молдаханов.

В свою очередь, заслуженная артистка Узбекистана Рано Шодиева, которая также приняла в этом году участие в триллере "Scorpion", поделилась своим мнением о том, почему молодые режиссеры обращаются именно к этому жанру.

"Зрителю уже приелась тема взаимоотношений невесток и свекровей, это в нашем менталитете. Она может быть, но не во всех фильмах, ведь у нас есть зрители и другого уровня. Поэтому триллеры могут быть у нас, не притесняя нашу ментальность, но все-таки более современные и с европейским взглядом", — считает Рано Шодиева.

Она также обратила внимание, что такие авторские картины необходимо снимать и для участия страны в международных кинофестивалях.

"Я за молодость, за креатив, новое веяние в кино. Уверена в том, что Рустам — один из молодых и талантливых режиссеров, который порадовал нас такой смелой работой, и в дальнейшем будет снимать другое кино", — поделилась актриса Шодиева.

Напомним, что фильм был выпущен при поддержке ГУВД Ташкента. В нем снимались действующие сотрудники органов внутренних дел республики. Кроме этого, у картины были свои эксперты МВД, которые консультировали съемочную команду.

Однако среди всех попавших в кадр сотрудников правоохранительных органов больше всего запомнилась и удивила следователь, которую сыграла Юлдуз Раджабова. Когда она, одетая в классическую кожаную косуху, на "железном коне" появилась в картине, зал визжал от восторга.

Sputnik Во время премьеры фильма начинающего режиссера Рустама Мелиева — "Maqsad" ("Цель")

"Таких героинь мы точно еще не видели", — отметил один из зрителей.

Рустам Мелиев показал в этой картине многих персонажей, они все разные, к каждому из них у зрителя сложится свое отношение. Но девушку-следователя точно запомнили все, и по реакции публики было понятно - вот о ком надо снять следующий фильм в сотрудничестве с правоохранительными органами. Кино про таких женщин-милиционеров в Узбекистане точно еще не было…