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Кинотеатр. Архивное фото.

В Узбекистане пройдет корейский кинофестиваль

© Flickr / Blondinrikard Fröberg
Культура
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Фестиваль познакомит народ Узбекистана с политикой, культурой, историей, жизнью, традициями, ценностями, музыкой, кухней, модой корейского народа.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Посольство Южной Кореи в Узбекистане c 28 сентября по 6 октября планирует провести корейский кинофестиваль.

Во время съемок фильма Стойкость. Кинорежиссер Рашид Маликов
Foto, Из личного архива Р. Маликова
Фильм Рашида Маликова включен в программу фестиваля Bridge of Arts
Фестиваль пройдет в Ташкенте, Джизаке и Карши. Он познакомит народ Узбекистана с политикой, культурой, историей, жизнью, традициями, ценностями, музыкой, кухней, модой корейского народа, сообщает Podrobno.uz.

Начало кинофестивалю положит картина "Мисс жена", завоевавшая большую любовь корейского зрителя. Известный адвокат попадает в автокатастрофу и умирает. Появляется Смерть и предлагает ему пожить один месяц жизнью другого человека и после этого он сможет вернуться к своей прежней жизни. Фильм о том, как адвокат в одно мгновение становится женщиной, у которой есть муж и двое детей.

"Мисс жена" – это картина, которая заставила многих корейских зрителей плакать и смеяться, вызывающая открытую улыбку и пронизывающая теплой семейной любовью.

Фильм "Ким Сон Даль, человек, который продал реку", повествующий об эпохе Чосон, показывает мошенника, вымогающего деньги. Комедийная картина, изображающая корейскую традиционную культуру и призывающая совершать добрые дела.

Декорации спектакля Необыкновенный концерт театра кукол С.В. Образцова
© Театр кукол С.В Образцова
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Фильм "Ветеран" рассказывает о ветеране полиции, который должен после встречи с самодовольным богатым молодым человеком разоблачить его преступную деятельность. Эта картина, сглаживающая недовольство многих негодующих людей, пострадавших от общеизвестного в последнее время произвола "злоупотребления властью". Этот фильм, который просмотрели более 13 миллионов корейских зрителей, получил огромную любовь корейского зрителя.

Картина "Королева танца" рассказывает о том, как домохозяйка Джонг Хва, инструктор по аэробике, пытается осуществить свою давнюю мечту. Смотря этот фильм, каждый сможет еще раз вспомнить мечту детства и понять ценность семьи.




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