В Узбекистане пройдет корейский кинофестиваль

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Посольство Южной Кореи в Узбекистане c 28 сентября по 6 октября планирует провести корейский кинофестиваль.
Начало кинофестивалю положит картина "Мисс жена", завоевавшая большую любовь корейского зрителя. Известный адвокат попадает в автокатастрофу и умирает. Появляется Смерть и предлагает ему пожить один месяц жизнью другого человека и после этого он сможет вернуться к своей прежней жизни. Фильм о том, как адвокат в одно мгновение становится женщиной, у которой есть муж и двое детей.
"Мисс жена" – это картина, которая заставила многих корейских зрителей плакать и смеяться, вызывающая открытую улыбку и пронизывающая теплой семейной любовью.
Фильм "Ким Сон Даль, человек, который продал реку", повествующий об эпохе Чосон, показывает мошенника, вымогающего деньги. Комедийная картина, изображающая корейскую традиционную культуру и призывающая совершать добрые дела.
Картина "Королева танца" рассказывает о том, как домохозяйка Джонг Хва, инструктор по аэробике, пытается осуществить свою давнюю мечту. Смотря этот фильм, каждый сможет еще раз вспомнить мечту детства и понять ценность семьи.