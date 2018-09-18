Рашид Маликов стал председателем жюри на фестивале "Евразийский мост"

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Председателем жюри игрового кино на III Ялтинском международном кинофестивале "Евразийский мост" стал актер и режиссер Рашид Маликов из Узбекистана, в жюри также вошли актрисы Алена Бабенко из России и Аня Пенчева из Болгарии.
Фильмом открытия фестиваля станет картина "Вечная жизнь Александра Христофорова" режиссера Евгения Шелякина с Алексеем Гуськовым в главной роли.
В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин: "Вездесущий" режиссера Илияна Дживелекова (Болгария), "Вечеринка окончена" Мари Гарель Вайс (Франция), "Взросление" Кима Инсона (Корея), "Границы дождя" Властимира Судара и Николы Мийович (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Швеция, Великобритания), "Любовь и Шукла" Сиддхартха Джатлы, (Индия), "Мисс Дали" Вентуры Понсы (Испания), "Не чужие" Веры Глаголевой (Россия), "У ангела ангина" Оксаны Карас (Россия).
Конкурс документального кино представляют девять фильмов из Франции, России, Швеции, Австрии, Киргизии, Болгарии.
В программе "Панорама" будут показаны фильмы "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тиграна Кеосаяна, "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Мотылек" Михаэля Ноера, "Букшоп" Изабель Койшет, "Умри, Джульетта!" Макса Шабалина.
Фильмом закрытия станет картина "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.
Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей.