В Ташкенте пройдут Дни чешских и словацких фильмов

Во Дворце кино имени Алишера Навои состоятся бесплатные показы шести фильмов на языке оригинала.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. С 24 по 27 сентября в Ташкенте пройдут Дни чехословацкого, чешского и словацкого кино, сообщает Nuz.uz.

Во Дворце кино имени Алишера Навои состоятся бесплатные показы шести фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.

Двадцать четвертого сентября ташкентцам представят драму режиссера Андрэа Сэдлачкова "Честная игра".

Двадцать пятого сентября зрители увидят комедию Ладислава Смольяка "Беги, официант, беги!" 1980 года. Также в этот день состоится показ драмы Душана Ганака "Я люблю, ты любишь" 1980 года.

Двадцать шестого сентября будет демонстрироваться комедийный триллер Йонаша Карасека "Кандидат". Еще зрителям представят анимационную драму Томаша Луньяка "Алоис Нэбэл" 2011 года.

Двадцать седьмого сентября, в последний день фестиваля, ташкентцы увидят классику чехословацкого кино - пародийную комедию Олдржиха Липски "Лимонадный Джо, или Конная опера".