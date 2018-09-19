Две песни на узбекском языке вошли в новый альбом певицы Согдианы

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Певица Согдиана сообщила на своей странице в Instagram, что в ближайшее время презентует новый альбом "Я выбираю тебя".

В альбом вошли 19 песен, две из них – на узбекском языке. Также в альбоме есть три дуэта: "О тебе" с Темуром Темировым, "Нет невозможного" с Аврамом Руссо и песня "Музыка" с турецким артистом Adil Karaca.

Двадцатого сентября исполнительница обещает представить новый клип.

Первыми новую концертную программу Согдианы увидят москвичи 27 октября. В 2019 году звезда намерена отправиться в турне по городам России и другим странам.