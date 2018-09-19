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Певица Согдиана

Две песни на узбекском языке вошли в новый альбом певицы Согдианы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Первыми новую концертную программу Согдианы увидят москвичи 27 октября.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Певица Согдиана сообщила на своей странице в Instagram, что в ближайшее время презентует новый альбом "Я выбираю тебя".

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Я рада вам представить свою новую песню #Явыбираютебя 🔥🔥🔥 Именно она обозначила название новому альбому, релиз которого состоится на днях!😎 Именно так называется моя новая концертная программа, которую увидит сначала Москва- 27.10 в @goldenringtheater 🤗 И 20 сентября я представлю вам клип 😍😍😍😍 Автор @alekseymalakhov 😊 Саундпродюсер @alexdavia 😊 Нравится,- делайте репосты, выкладывайте в вашем исполнении с тегом #явыбираютебя @medialand_music @goldenlook_management #премьера

Публикация от 🎤Певица Согдиана🎤Singer (@sogdianamusic)

В альбом вошли 19 песен, две из них – на узбекском языке. Также в альбоме есть три дуэта: "О тебе" с Темуром Темировым, "Нет невозможного" с Аврамом Руссо и песня "Музыка" с турецким артистом Adil Karaca.

Двадцатого сентября исполнительница обещает представить новый клип.

Первыми новую концертную программу Согдианы увидят москвичи 27 октября. В 2019 году звезда намерена отправиться в турне по городам России и другим странам.

Теги:
певица, Россия, Узбекистан



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