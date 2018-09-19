"Яблочко" и "Сиртаки": в Ташкенте пройдут концерты балета Игоря Моисеева

Концерты ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева проводятся на благотворительной основе в Ташкенте 26-27 сентября.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Во Дворце Форумов в Ташкенте 26-27 сентября пройдет грандиозный концерт Российского государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Концертную программу составят красочные и самобытные танцы народов мира. Гости концерта получат уникальный шанс познакомиться с танцевальной культурой Греции, Аргентины, Татарстана, России, Молдовы, Кореи и других стран в исполнении прославленного коллектива, обладателя ордена Дружбы народов России. Будут исполнены и номера – "визитные карточки" ансамбля – "Сиртаки", "Яблочко", "Калмыкский танец", танец бессарабских цыган и многие другие.

Концерты Российского государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева проводятся на благотворительной основе с приглашением учащихся профильных образовательных учреждений.

Организаторами концерта выступают "Газпромбанк", АО "Узбекнефтегаз", Международная нефтесервисная компания EriellGroup. Ансамбль народного танца был создан в 1937 году хореографом Игорем Моисеевым.