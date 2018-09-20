В Ташкенте презентовали фильм о тайнах коллекции музея Савицкого

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация фильма "Нукус. Неизвестная коллекция", сообщает пресс-служба НАЭСМИ.

Документальная картина идет 40 минут, она посвящена уникальному собранию Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе, он насчитывает около 100 тысяч экспонатов.

Производством картины занимались телеканал "Россия-Культура" и Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма.

"В этом фильме зрители найдут для себя ответы на многие вопросы, волнующие сегодня не только Узбекистан, но и весь мир. Что же представляет собой уникальная коллекция авангарда в Нукусе? Почему в этом музее оказались работы художников, отторгнутых своим временем? И что ждет нукусское художественное собрание", - заявил генеральный продюсер фильма Фирдавс Абдухаликов.

Режиссер – Олег Солдатенков, автор сценария – Эльвира Могилевская. Фильм выйдет в эфир на телеканале "Россия-Культура" 23 сентября в 12.30 по московскому времени, и одновременно в этот же день на телеканале "Севимли" в 14.30 по ташкентскому времени с субтитрами на узбекском языке.