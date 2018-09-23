Фантастика по-узбекски: как Рэй Брэдбери оказался в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik, Тимур Селиванов. Без малого семьдесят лет назад, в 1950 году, был впервые опубликован рассказ знаменитого фантаста Рэя Брэдбери "Вельд". В перестроечные годы этот сюжет об ужасах мира технологий был перенесен на большой экран благодаря узбекскому режиссеру, мультипликатору и актеру Назиму Туляходжаеву.

Туляходжаев дважды открывал Брэдбери для советского зрителя: кроме "Вельда" он поставил "Будет ласковый дождь" — первый в мире мультфильм по мотивам рассказа писателя. Режиссер рассказал корреспонденту Sputnik, что ему снилось во время работы над мультфильмом, и как алкоголь помешал съемкам фильма ужасов.

Ветер перемен

Анимация появилась в жизни Туляходжаева случайно — в мультстудии при "Узбекфильме" не хватало режиссеров, и руководство студии предложило молодому выпускнику московского ГИТИСА пополнить ряды узбекских аниматоров. Но творческую свободу молодой режиссер получил не сразу.

"Мне Брэдбери нравился еще с институтских времен, но поставить его в брежневские времена было нереально. Если в России время от времени делали фильмы и спектакли по "капиталистическим" авторам, то нашему "Узбекфильму" на это рассчитывать не приходилось. В основном мы снимали сугубо национальные картины на сугубо национальные сказочные темы. Но вот наступили "благословенные восьмидесятые", и повеяло переменами", — рассказывает Туляходжаев.

Вестницей перемен стала замглавного редактора Госкино СССР Валентина Кузнецова. Она приехала в Ташкент в 1983 году, и на встрече с ней Туляходжаев дерзнул сказать: "Ну вот, наступили новые времена, а вы все равно не позволите нам сделать ничего нового". "Почему не позволим? — возразила Кузнецова. — Что бы ты хотел снять?" Тут режиссер и вспомнил своего любимого фантаста. "Представь сценарий, посмотрим", — ответила редактор. Вот так благодаря "юношескому нахальству" началась экранизация рассказа "Будет ласковый дождь".

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Режиссер считает эту работу своим лучшим произведением. Секрет успеха мультфильма — в творческом содружестве с художником Сергеем Алибековым и композитором Феликсом Янов-Яновским. "Объединить вокруг себя талантливых людей — это один из важнейших компонентов режиссуры!" — утверждает Туляходжаев.

Мрачный постапокалиптический мультфильм выглядел как предупреждение миру, стоявшему на грани Третьей мировой войны, и получил признание и призы на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

Туляходжаев гордится: у него до сих пор просят разрешения показать "Будет ласковый дождь" на кинофестивалях, и даже британский принц Чарлз закупил картину на два года для показа по лондонскому телевидению. Значит, мультфильм жив и все еще актуален.

Ужасы — средство, а не цель

К рассказам Брэдбери Туляходжаев вернулся уже в 1987 году, на съем

© Foto : Сергей Алибеков Подготовительный рисунок для мультфильма Будет ласковый дождь

ках полнометражного фильма "Вельд":

"Тогда в нашем кинематографе стало "все дозволено", как по Достоевскому, и я захотел снять фильм по нескольким произведениям любимого писателя. Эротики или антисоветских идей в сценарии не было, поэтому цензура отнеслась к фильму довольно лояльно".

"Вельд" выполнен в стилистике фильмов ужасов — тревожная музыка, полутьма, кровавые сцены. Тем не менее, режиссер вдохновлялся не зарубежными хоррорами, а авторским кино — Тарковским и Бергманом. Ужасы, пугающие эпизоды, считает Туляходжаев, — это только средства выразительности, которые необходимы для достижения эмоционального и смыслового эффекта.

По словам режиссера, это единственный его фильм, из которого он не хотел бы выбросить ни кадра. Тем не менее один эпизод из фильма все же выпал по неприятной случайности:

"В сценарии был запланирован большой эпизод, в котором отец-настоятель монастыря из ревности убивает куклу-монашку — точную копию живой женщины. Мы построили декорации пыточной комнаты, где он выплескивал всю свою ярость на кукольную копию любимой и в конце застреливал ее. Однако актриса, которая должна была сыграть жертву настоятеля, крепко "поддала" в ресторане в обеденное время и опоздала на съемки. Эпизод все же удалось снять, но он полностью провалился по актерской линии. Я был так зол, что выгнал актрису и вырезал эпизод полностью".

Брэдбери бы одобрил

"Вельд" имел успех у зрителей, его несколько месяцев показывали в Москве и Ленинграде. Туляходжаеву даже выплатили бонусы за хороший прокат и дали картине высшую категорию. Однако впоследствии увлечение американской фантастикой сослужило печальную службу:

"В нашей студии на меня стали смотреть как на чужака: "Он, дескать, не снимает фильмы на наши, национальные темы!". До сих пор в Узбекистане ревниво относятся к тому, что в узбекском кино может звучать музыка Шопена или Моцарта: "Что, у нас нет своей музыки?".

Возможно, это справедливая претензия. Но почему-то японец Куросава смог снять фильм "На дне" по пьесе Максима Горького, а итальянец Бертолуччи — "Последний император" о китайской истории. Искусство не оценивается по национальности режиссера. Плохой фильм останется плохим, а хороший — хорошим, снял ли его американец или узбек. Главное — сказать правду о человеческой жизни, а под какую музыку это происходит — под узбекский тамбур или "Реквием" Моцарта, значения не имеет!"

© Foto : Из личного архива Назима Туляходжаева Назим Туляходжаев и оператор Алоизас Янчорас на съемках Вельда

А вот путь на фестивали "Вельду" был заказан — его снимали без разрешения Брэдбери, как и "Будет ласковый дождь". И если на короткий "неавторизованный" мультфильм за рубежом закрывали глаза, то показывать полнометражный фильм, не заплатив авторские права, было невозможно.

И все же "Будет ласковый дождь" однажды показали на родине писателя. В США мультфильм возил режиссер-мультипликатор Эдуард Назаров вместе со своей анимационной сказкой "Жил-был пес".

"Эдик изъездил всю Америку, но в Калифорнии, где жил Брэдбери, не попал. Скорей всего, писатель не видел мой фильм.Он ведь был домоседом и не выезжал за пределы штата. Думаю, если бы Брэдбери увидел его, он бы ему понравился. Конечно, я слегка самоуверен, но мне кажется, я точно попал в его микрокосмос", — делится Туляходжаев.