Как артистка балета из Маргилана учит жителей Петербурга танцевать

Артистка балета Дилором Ахмедова создала в Петербурге школу – студию, где людей всех возрастов учат красиво танцевать. Здесь готовят будущих студентов хореографических училищ, и ставят номера для любительских концертов, и постигают культуры разных народов через движения. Подробнее - Марина Чернышова-Мельник.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Сама руководитель студии родом из Ферганской области, училась у лучших педагогов по классическому и народно-характерному танцам.

В 90-х годах она иммигрировала в Россию ради широких творческих возможностей, и в итоге преуспела в своей профессии. В интервью Sputnik Узбекистан Дилором рассказала о своей танцевальной карьере.

Музы детства

Дилором родилась и выросла в городе Маргилане, который расположен на юго-востоке Ферганской долины, в предгорьях Алайского хребта. Это один из древних узбекских городов и крупнейших культурных центров Средней Азии.

© Sputnik / Владимир Вяткин "Яблочко" и "Сиртаки": в Ташкенте пройдут концерты балета Игоря Моисеева

"Хочется прежде всего рассказать о родных людях, которые помогли мне найти призвание. Мама всю молодость занималась во дворце культуры в ансамбле народного танца. Моя бабушка по материнской линии занималась гимнастикой. Еще одна бабушка – знаменитая актриса театра и кино, народная артистка СССР Лютфи Сарымсакова. Она воплотила на сцене и на экране множество глубоких образов. Одна из известных ее ролей – в фильме "Ты не сирота", где она сыграла женщину, приютившую 14 детей разных национальностей, эвакуированных в Узбекистан из разных уголков Советского Союза. В этом фильме, кстати, дебютировала актриса Лариса Луппиан, а нынешняя "королева художественной гимнастики" Ирина Винер снималась в массовке. Благодаря этим трем женщинам – маме и двум бабушкам – я с самого детства вдохновилась артистическим ремеслом", – рассказывает наша героиня.

Многоликие танцы

Свои первые танцевальные шаги Дилором сделала в детстве. Она поступила в балетную школу при Дворце культуры. "Там я изучала классический и народно-характерный танцы. То есть это танцы разных народов СССР (узбекский, русский, украинский, молдавский, армянский и т.д.) и танцы народов мира (польский, испанский, венгерский). Так было принято в советское время: балетные школы не специализировались на одном направлении, а учили детей сразу всему, многогранной культуре страны", – вспоминает Ахмедова.

© Foto : Из личного архива Дилором Ахмедовой Артистка балета Дилором Ахмедова

Вообще артист балета приходит в профессию рано. Уже в детстве надо определяться и в 5-6 лет идти в танцевальные коллективы. Отучившись там, если есть талант и желание, можно пробоваться в хореографические учебные заведения. Что и сделала Дилором. В танцевальном ансамбле она научилась красиво двигаться и оттачивала мастерство на любительских концертах. А затем, по рекомендации педагогов, поступила в Ферганское училище искусств.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему площадь аплодировала стоя: завораживающие кадры Open Air в Ташкенте

"Там из меня и сделали настоящую танцовщицу. Помню, училась всегда с удовольствием, даже не могу выделить любимые предметы. У нас были замечательные педагоги. Классический танец преподавала Малина Тошматова, ученица знаменитой советской балерины Бернары Кариевой. Народно-характерный танец преподавала Галина Ксенофонтова, которая в свое время получила образование в Ленинграде. Я больше всего любила учить танцы, где много динамики, вращений, дробей и прыжков. Например, цыганский, узбекский, таджикский, молдавский, русский, испанский", – рассказывает Ахмедова.

Она с однокурсниками часто выступала на концертах и фестивалях. Студенты училища принимали участие во всех государственных праздниках Союза.

Гастроли и танцы на КАМАЗах

Дилором устроилась работать в Ферганскую государственную филармонию, в ансамбль академического народного танца. Их коллектив много гастролировал по региону – ездил в разные города Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Артисты были молоды и полны энергии, все поездки принимали с удовольствием. Тем более везде были аплодисменты зрителей, новые знакомства и прогулки, банкеты.

"Яркое впечатление из тех гастролей – танцы на Тянь-Шане. Наш коллектив должен был выступить перед рабочими из сельскохозяйственной сферы. Они трудились прямо в горах, и нас – артистов – тоже туда привезли. Соорудили сцену из двух КАМАЗов, поставив рядом бортовые прицепы. Еще интересно, что КАМАЗы были на возвышенном холме, а зрители сидели внизу. Когда мы вышли на эту "сцену", взору открылась потрясающая горная панорама, дул свежайший ветерок. И в то же время машины качались от танцевальных движений, дух захватывало. А мы при этом беззаботно улыбались зрителю", – вспоминает Дилором.

Переезд на невские берега

По воспоминаниям Ахмедовой, она и ее соотечественники не сразу ощутили последствия развала Советского Союза.

© Foto : Из личного архива Дилором Ахмедовой Артистка балета Дилором Ахмедова

"Конечно, мы знали о параде суверенитетов, о подписанных документах, по которым наша республика теперь самостоятельное государство. Но душой к этому сложно было привыкнуть, мы ведь выросли в большой единой стране. Однако балетные труппы постепенно развалились. Остались только частные, без стабильного репертуара и государственного финансирования", – говорит Дилором.

Поняв, что на родине нет профессионального роста, артистка решила эмигрировать в Россию. Девушка выбрала Санкт-Петербург, который полюбила еще раньше, во время туристических поездок. Атмосфера культуры, старинных архитектурных шедевров, театров и музеев покорила Дилором. Для нее – человека из мира искусства – этот город показался идеальным для жизни и самореализации.

В 1994 году наша героиня приехала жить и работать в город на Неве. Конечно, пришлось преодолеть много трудностей иммиграции, бытовые моменты, адаптацию на новом месте. Но главное, у Дилором всегда была любимая работа.

"Какое-то время я выступала в одном коллективе, также исполняла народные танцы на концертах и фестивалях. Потом захотелось больше свободы, и я стала "вольным художником". То есть, работала и работаю как приглашенная артистка сразу в нескольких балетных труппах, выступаю на концертах с сольными номерами. Еще ездила на гастроли в европейские страны", – говорит артистка.

© Foto : Из личного архива Дилором Ахмедовой Артистка балета Дилором Ахмедова

Параллельно с выступлениями она стала сама давать уроки классического и народно-характерного танцев. Преподавала в балетных школах, концертных программах и вокально-инструментальных ансамблях, ставила номера на гала-концертах.

Свой танцевальный мир

Сегодня наша героиня – руководитель собственной балетной школы-студии. Располагается она в самом центре Петербурга, на маленькой исторической улочке. Есть зал и в спальном районе. Дилором и ее коллеги проводят целый спектр занятий: по классическому, народно-характерному, дуэтному танцам, балетной гимнастике, растяжке.

Все началось с творческой инициативы более 20 лет назад. Еще когда Дилором преподавала в разных заведениях культуры и искусства, она сформировала свой круг постоянных учеников. Со временем поняла, что вполне может открыть собственную студию.

© Sputnik / Владимир Астапкович Власти Ташкента готовят грандиозный праздник жителям столицы ко Дню учителя

К Ахмедовой и ее коллегам ходят учиться люди разных возрастов. Есть дети от 3 лет и старше, которые желают красиво двигаться. Кто-то из них потом поступает в хореографическое училище и делает карьеру, а для кого-то это творческий оазис в дополнение к школе. Еще много взрослых учеников, которые занимаются для души. Ведь танец – это не только гибкое здоровое тело, но и творчество, самореализация. Даже состоявшемуся человеку, который большую часть дня сидит в офисе, приятно иногда красиво нарядиться и выступить на концерте.

Хобби, которое делает размеренную жизнь яркой, – вот что значит студия Дилором для большинства ее танцоров. Среди них есть и люди почтенного возраста: они выступают, пока есть силы и молодость души.

Ученики балетной студии показывают свои таланты на мероприятиях городского уровня. К примеру, на фестивале кофе и чая, фестивале восточного танца, различных концертах.

"Еще мы сотрудничаем с петербургскими библиотеками, которые сегодня преобразились в креативные пространства. Участвуем там в мероприятиях, посвященных культуре и искусству разных стран. Последние два года я организую балетные фотовыставки в библиотеках, музеях и Капелле. Считаю, об искусстве танца лучше артистов балета никто не расскажет. Мы вместе с артистами Михайловского театра и артистами из других трупп, профессиональными фотографами засняли репетиции, процесс подготовки к спектаклям. В итоге получилась серия уникальных снимков о рабочем процессе артистов. Наши балетные выставки – это приподнятый занавес, открывающий обратную сторону хореографического искусства, мастерскую по созданию прекрасного", – рассказывает Дилором.

Свою выставку "Шедевры, уходящие в вечность" в марте этого года она приурочила к 200-летию великого балетмейстера Мариуса Петипа. Гостям показали и современные фото, и подлинные фотографии 19-начала 20 веков из частных коллекций с изображениями балетных артистов эпохи Петипа.

Свободное время и люди

© Sputnik / Кирилл Каллиников Грандиозное шоу: Анита Цой даст концерт в Ташкенте

Дилором очень благодарна Петербургу, где счастливо живет уже много лет.

"Этот город, пропитанный духом культуры, много мне дал в плане профессии и разнообразия. Здесь я реализовалась в любимом деле, обрела творческую свободу. Еще постоянная многогранность, новые открытия. Например, в театральной академии я когда-то познакомилась с японской актрисой Сайоко Нисимией, которая служит в театре "Дзень Синдзя" в Токио. Много училась у нее японскому танцу театра "Кабуки"", – говорит Ахмедова.

В свободное время она гуляет по дворцам, паркам, садам, красивым местам Ленинградской области. Особенно любит Петродворец. Конечно же, обожает ходить в театр на балет.

Наша героиня поддерживает связь с родным Узбекистаном, хоть и не живет там давно. Но в Средней Азии осталось много родственников и воспоминаний. Особая гордость Дилором: ее педагоги приезжали в гости в Петербург и видели балетную школу-студию, учеников. По словам артистки, это очень приятные впечатления – когда люди, вложившие в тебя знания, спустя много лет радуются твоим успехам.