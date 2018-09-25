Sex Bomb по-узбекски: Мансур Ташматов остался на проекте "Голос 60+"

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Известный певец Мансур Ташматов принял участие в популярном музыкальном конкурсе "Голос 60+" на Первом канале.

Узбекистанец исполнил на слепых прослушиваниях песню Тома Джонса Sex Bomb.

Отметим, что уже в самом начале выступления Мансур сумел покорить сердце одного из членов жюри – российского эстрадного певца Льва Лещенко. Сначала Лев Валерьянович подпевал и пританцовывал, сидя в кресле, а затем повернулся к исполнителю, чем вызвал бурные аплодисменты у зала.

После выступления, во время знакомства и беседы с членами жюри, Лев Лещенко рассказал всем, как популярен был в свое время в Узбекистане Мансур и что до сих пор его знает и помнит вся республика.

Мансур сумел расположить к себе и еще одного члена жюри – Валерия Меладзе. Когда тот спросил, что помогает Мансуру в свои неполные 64 года сохранить свой голос, узбекский певец ответил на грузинском языке: "Просто я очень люблю петь грузинские песни!" Таким ответом он снова вызвал одобрительные овации, а сам Меладзе не выдержал и вышел к нему на сцене, чтобы спеть дуэтом.

Проект "Голос 60+" - это новый формат полюбившегося многим вокального конкурса, участниками которого стали исполнители в возрасте от шестидесяти лет.