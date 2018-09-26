Что привез в Ташкент легендарный ансамбль имени Моисеева

Директор Российского государственного ансамбля народного танца имени Моисеева Еленеа Щербакова рассказала о программе предстоящих концертов и поделилась впечатлениями от Ташкента, где не было много лет.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Во Дворце форумов в Ташкенте 26-27 сентября пройдет грандиозный концерт Российского государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с народной артисткой России, художественным руководителем и директором ансамбля Еленой Щербаковой.

"Я в полном восторге от того, как изменился Ташкент. Сегодняшняя труппа впервые в Узбекистане", — поделилась своими впечатлениями Елена Щербакова.

© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева Памирский танец в исполнении артистов ансамбля имени Моисеева

В Узбекистан приехала вся балетная труппа Ансамбля в количестве 80 человек с программой "Танцы народов мира.

"Самый младший возраст наших артистов Балета 16 лет. Через 20 лет они имеют право закончить танцевать, но если артист находится в прекрасной форме и занят в репертуаре, мы не выводим его на творческую пенсию", — говорит Елена Александровна.

© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева Испанский танец "Арагонская хота" в исполнении ансамбля имени Моисеева

По словам Щербаковой в ансамбле есть уникальный танцовщик — Рудий Ходжаян, народный артист России, кавалер многих орденов и медалей, который в свои 75 лет он до сих пор выступает на сцене, танцует главную партию в еврейскую сюите "Семейные радости". Также он аккомпанирует все восточные и кавказские танцы на ударных инструментах, в частности узбекский "Танец с блюдом".

© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева Узбекский национальный "Танец с блюдом"

"Мы сохранили весь репертуар Игоря Александровича Моисеева, который шел в последние годы его жизни и приумножили его. Вклад Моисеева в мировую хореографическую культуру нельзя переоценить. Игорь Александрович дал народному танцу новую жизнь, перенеся его на профессиональную сцену", — отметила Елена Щербакова.

© Sputnik / Владимир Вяткин "Яблочко" и "Сиртаки": в Ташкенте пройдут концерты балета Игоря Моисеева

История программы "Танцы народов мира" начинается, замечает Елена Александровна, с 1945 года — первых гастролей Ансамбля за рубеж.

Сегодня на гастрольной карте ансамбля — свыше 75 стран, а в репертуаре — более 200 номеров. Каждый из них с уверенностью можно назвать полноценной театральной постановкой.

В программу концертов в Ташкенте вошла лишь небольшая часть цикла "Танцы народов мира". Откроет концерт с визитной карточки ансамбля — русского танца "Лето", а завершит его легендарное моисеевское "Яблочко". С какой бы программой ансамбль ни выступал бы, эти номера по традиции всегда в концертах.

© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева Русский народный танец "Лето" в исполнении ансамбля имени Моисеева

Елена Щербакова также выразила надежду, что концерты в Ташкенте положат начало гастрольному туру, который потом перерастет в добрую традицию.

Концерты проходят при поддержке компаний "Газпромбанк" и "Узбекнефтегаз", а также EriellGroup.