18:11 26 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Танец Татарочка в исполнении ансамбля имени Моисеева

Что привез в Ташкент легендарный ансамбль имени Моисеева

© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева
Культура
Получить короткую ссылку
27 0 0

Директор Российского государственного ансамбля народного танца имени Моисеева Еленеа Щербакова рассказала о программе предстоящих концертов и поделилась впечатлениями от Ташкента, где не было много лет.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Во Дворце форумов в Ташкенте 26-27 сентября пройдет грандиозный концерт Российского государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Корреспонденту Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с народной артисткой России, художественным руководителем и директором ансамбля Еленой Щербаковой.

"Я в полном восторге от того, как изменился Ташкент. Сегодняшняя труппа впервые в Узбекистане", — поделилась своими впечатлениями Елена Щербакова.

Балет Игоря Моисеева дает концерты в Ташкенте
© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева
Памирский танец в исполнении артистов ансамбля имени Моисеева

В Узбекистан приехала вся балетная труппа Ансамбля в количестве 80 человек с программой "Танцы народов мира.

"Самый младший возраст наших артистов Балета 16 лет. Через 20 лет они имеют право закончить танцевать, но если артист находится в прекрасной форме и занят в репертуаре, мы не выводим его на творческую пенсию", — говорит Елена Александровна.

Испанский танец Арагонская хота в исполнении ансамбля имени Моисеева
© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева
Испанский танец "Арагонская хота" в исполнении ансамбля имени Моисеева

По словам Щербаковой в ансамбле есть уникальный танцовщик — Рудий Ходжаян, народный артист России, кавалер многих орденов и медалей, который в свои 75 лет он до сих пор выступает на сцене, танцует главную партию в еврейскую сюите "Семейные радости". Также он аккомпанирует все восточные и кавказские танцы на ударных инструментах, в частности узбекский "Танец с блюдом".

Балет Игоря Моисеева дает концерты в Ташкенте
© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева
Узбекский национальный "Танец с блюдом"

"Мы сохранили весь репертуар Игоря Александровича Моисеева, который шел в последние годы его жизни и приумножили его. Вклад Моисеева в мировую хореографическую культуру нельзя переоценить. Игорь Александрович дал народному танцу новую жизнь, перенеся его на профессиональную сцену", — отметила Елена Щербакова.

Юбилейный концерт ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
© Sputnik / Владимир Вяткин
"Яблочко" и "Сиртаки": в Ташкенте пройдут концерты балета Игоря Моисеева
История программы "Танцы народов мира" начинается, замечает Елена Александровна, с 1945 года — первых гастролей Ансамбля за рубеж.

Сегодня на гастрольной карте ансамбля — свыше 75 стран, а в репертуаре — более 200 номеров. Каждый из них с уверенностью можно назвать полноценной театральной постановкой.

В программу концертов в Ташкенте вошла лишь небольшая часть цикла "Танцы народов мира". Откроет концерт с визитной карточки ансамбля — русского танца "Лето", а завершит его легендарное моисеевское "Яблочко". С какой бы программой ансамбль ни выступал бы, эти номера по традиции всегда в концертах.

Балет Игоря Моисеева дает концерты в Ташкенте
© Foto : ГААНТ имени Игоря Моисеева
Русский народный танец "Лето" в исполнении ансамбля имени Моисеева

Елена Щербакова также выразила надежду, что концерты в Ташкенте положат начало гастрольному туру, который потом перерастет в добрую традицию.

Концерты проходят при поддержке компаний "Газпромбанк" и "Узбекнефтегаз", а также EriellGroup.

 

Теги:
Культура, Народный танец, Узбекистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сборка автомобилей Man
Автомобильное царство: как собирают грузовики и автобусы MAN
Узбекские военнослужащие на учениях в Таджикистане
Танки, вертолеты и спецназ: кадры первых узбекско-таджикских военных учений
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054