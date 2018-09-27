"Заколдованного" покажут на "Саратовских страданиях"

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Фильм узбекского режиссера Саодат Исмаиловой "Заколдованный" покажут на XV международном телекинофестивале документальной мелодрамы "Саратовские страдания", который проходит 25-30 сентября в Саратове.

Всего в конкурсной программе фестиваля участвуют 62 документальных фильма из 34 стран. Свои картины представят документалисты из России, Украины, Чехии, Австрии, Беларуси, Нидерландов, Турции, Сербии, Франции, Хорватии, Грузии, Финляндии, Македонии, Германии, Венгрии, Румынии, Японии, Марокко, Ливана, Исландии, Австралии, Индонезии, Норвегии, Узбекистана, Индии, Великобритании, США, Колумбии, Литвы, Доминиканской Республики, Бангладеш, Болгарии, Словакии и Аргентины.

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За гран-при международного конкурса бороться будут 15 фильмов, в номинации "Саратов — открытый город" представлены 20 работ "о том, что есть и чего нет в Саратове", а в номинации "Мосты в Россию" - 10 фильмов "о реальных и мифических связях между странами и людьми". Кроме того, еще 17 работ представлены на конкурсную программу в номинации "Наша кинофабрика", где за победу поборются документальные ленты, снятые саратовцами и о Саратове.

Всего на фестиваль прислали больше 500 документальных фильмов из 75 стран мира.

"Заколдованный" представлен в номинации "Саратов — открытый город". Этот фильм - воображаемая встреча с духом вымершего туранского тигра, который населял Среднюю Азию до середины XX века. Охота на его кожу и уничтожение речных тростников для хозяйственного переустройства земли сыграли ключевую роль в исчезновении хищника. Сейчас душа тигра продолжает жить только в мечтах населения региона, представляя душу этой земли.

Жюри фестиваля возглавит режиссер, сценарист, продюсер, руководитель студии "Точка зрения", лауреат международных и российских фестивалей Иван Твердовский. В рамках фестиваля также состоится встреча с режиссером, сценаристом, номинантом премии "Оскар", лауреатом Каннского, Венецианского фестивалей Андреем Звягинцевым.

"Саратовские страдания" проводятся ежегодно с 2004 года. Фестиваль стал первой в мире попыткой объединить в общую программу киноработы, снятые в жанре документальной мелодрамы.