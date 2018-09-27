Задача французских специалистов - отобрать экспонаты для будущей выставки "Цивилизации и культуры на Шелковом пути".

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. В Узбекистане с рабочим визитом находится группа экспертов из Лувра, которые совместно с узбекскими коллегами отбирают экспонаты для выставки во Франции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Цивилизации и культуры на Шелковом пути", — такое название получила экспозиция, которая должна пройти в Лувре в 2021 году при поддержке Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Делегацию французских специалистов, которые прибыли в Узбекистан, возглавляет директор департамента исламского искусства музея Лувр Яник Линц. Также в республику прилетели директор французско-узбекской археологической миссии в Бухаре, археолог отдела исламского искусства Лувра Рокко Ранте и эксперты-реставраторы Анна Лигей, Кристина Париселле, Дельфин Эли Лефевр, Джеральди Фрэй.

Французские и узбекские ученые проводят масштабную работу по отбору и изучению предварительного списка экспонатов, которые наиболее полноценно отображают древнюю и средневековую культуру государств, существовавших на территории современного Узбекистана.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Французские эксперты проводят свои исследования в ведущих музеях и научно-исследовательских институтах Узбекистана. В частности, они уже побывали в Государственном музее истории, Государственном музее искусств, Музее истории Самарканда "Афросиаб", Институте археологии имени Гулямова, а также в музее Агентства по драгоценным металлам при Центральном банке Узбекистана и многих других.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Также французским археологом Джеральди Фрэй запланирован визит в Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук. По итогам совместного изучения будет дано экспертное заключение по каждому отобранному экспонату и составлен единый список произведений искусств для экспонирования на выставке в Лувре.

"Выставка культурного наследия Узбекистана в Музее Лувра — это уникальная возможность демонстрации миру богатого наследия нашей страны", — отметила заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства искусствоведа Гаянэ Умерова.

Она также добавила, что работа Фонда с французской стороной не ограничивается организацией данной выставки.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Стороны трудятся над созданием в Узбекистане мобильной лаборатории по консервации и реставрации музейных экспонатов, организацией совместно со школой "Эколь де Лувр" серии лекций и практических семинаров по повышению квалификации музейных специалистов и искусствоведов.