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Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами

Любовь к балету длиной в 20 лет: история ташкентского хореографа

Пресс-служба хокимията Ташкента
Культура
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Сегодня десятки выпускников хореографа Аллы Исаковой стали солистами Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Вот уже 20 лет хореограф Алла Исакова преподает классический и историко-бытовой танцы в Ташкентской Государственной Высшей школе национального танца и хореографии, многие ее ученики становятся звездами Большого театра.

Как сообщает пресс-служба хокимията города, после окончания Института Исакова работала в областной школе искусств, а затем ее пригласили в Высшую школу.

"Моя любовь к балету началась очень давно, с самого детства. Я помню, как 5-6-летней девчонкой все время что-то танцевала, крутилась, вертелась, хотя о существовании балета как такового я даже не знала, телевизор мы тогда почти не смотрели. Я сажала своих родителей на стулья и выделывала перед ними какие-то па, это сейчас я понимаю, что они действительно были балетными",- рассказала хореограф.

Прочитав объявление в газете о том, что хореографическое училище объявляет набор в балетную школу, мама и папа Исаковы решили отдать дочь туда.

Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицей
Пресс-служба хокимията Ташкента
Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицей

"С этого все и началось. Когда мы с трудом нашли это училище я была безумно счастлива. Но оно оказалось недолгим. Нас огорошили тем, что сюда принимают только после третьего класса общеобразовательной школы. Я до сих пор помню, как горько я плакала и не хотела уходить…",- пояснила Исакова.

Через три года она пришла в спецшколу и сдала все три тура экзаменов.

Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами
Пресс-служба хокимията Ташкента
Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами

"И вот наконец моя мечта осуществилась – я стала ученицей Школы хореографии. Я была под огромным впечатлением. Помню, как ходила по этим ступенькам, заходила в классы, щупала эти станки, эти огромные зеркала от пола до потолка и думала – я попала в настоящий храм, храм искусства. Мне казалось, что это лучшее, что со мной произошло. Но когда я пришла сюда работать, это было вообще для меня совершенством. Это были мои родные стены, аудитории, залы – я вернулась как будто домой" - поделилась Исакова.

Пресс-служба хокимията Ташкента
Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами

Сегодня десятки ее выпускников стали солистами Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои. Это Улугбек Олимов, Эльмира Юсупова, Лола Исакова, Бекзод Акимбаев, Олим Нурымбеков и многие другие. 

"Безумно приятно когда заходишь в класс и видишь эти восторженные глаза, чувствую, что меня здесь ждут, ждут наших занятий и мне кажется, что помимо самой работы по классическому танцу мы каждый день прививаем и укрепляем любовь к балету", — подчеркнула учитель.

12 октября этого года Алле Исаковой исполнится 60 лет. Она планирует продолжать учить детей танцу.




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