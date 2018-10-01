Музыка, танцы и фото: как прошли Дни узбекской культуры в Казани

Министр культуры РТ Ирада Аюпова, открывая концерт, отметила, что у двух стран одна задача, одна миссия — в мультикультурном мире сохранить национальную идентичность.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный открытию Дней культуры Республики Узбекистан в Татарстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан, в торжественном мероприятии приняли участие творческие коллективы из Узбекистана. Также в фойе театра была организована фотовыставка "Современный Узбекистан".

© Фото: Рамиль Гали / Татар-информ В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный открытию Дней культуры Республики Узбекистан в Татарстане

Открыли концерт министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель министра культуры Республики Узбекистан Умиджон Куконбаев.

Обращаясь к гостям концерта, Ирада Аюпова напомнила, что это не первое мероприятие, которое проходит под эгидой развития, укрепления и дружбы братских народов.

"Мы очень рады, что у нас так активно развиваются культурные связи. Буквально недавно в Узбекистане, в Ташкенте, прошли гастроли татарского театра имени Галиаскара Камала — нашего лучшего национального театра. Сейчас мне хотелось бы передать отдельные слова благодарности Бахтиёру Сайфуллаеву (министр культуры Республики Узбекистан — прим. Ред.) за то, что он оказал такое содействие в организации гастролей нашего театра", – отметила она.

Ирада Аюпова добавила, что у двух стран одна задача, одна миссия — в мультикультурном мире сохранить национальную идентичность.

Ее поддержал заместитель министра культуры Узбекистана Умиджон Куконбаев. В своей речи он поблагодарил Республику Татарстан за теплый прием, отметив, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области культуры продолжает укрепляться.

"Прежде всего я хотел бы выразить глубокую и искреннюю признательность, оказанную нам на древней татарской земле. Это мероприятие организовано, чтобы познакомиться с культурой и искусством нашего народа. Когда мы приезжаем в Татарстан, мы видим народ, который ценит и дорожит своей культурой", — сказал Куконбаев.

В праздничном вечере приняли участие известные солисты, а также артисты Государственного академического Большого театра Узбекистана имени А. Навои и танцевальный ансамбль "Тумор".

Торжественное мероприятие посетила официальная диаспора из Узбекистана, дипломаты, общественные деятели, деятели культуры и искусств. Также на концерт пришли уроженцы Узбекистана из Казанского федерального университета.

Дни культуры Узбекистана завершились 30 сентября.