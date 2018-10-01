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Открытие обновленного музея истории и государственности Азербайджана

В Ташкенте открыли обновленный музей истории и государственности Азербайджана

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане
Культура
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Посетители могут познакомиться с традиционным бытом азербайджанского народа и узнать о последних масштабных проектах, реализованных в стране.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Музей истории и государственности Азербайджана открылся после реконструкции в Азербайджанском Культурном Центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

В торжественной церемонии открытия участвовали руководители и сотрудники ведущих библиотек Узбекистана, Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, студенты вузов Ташкента, местные азербайджанцы и журналисты.

Директор Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Азербайджана Самир Аббасов отметил, что гордится древней историей, материально-культурными памятниками, богатой традицией, литературой и музыкальной культурой азербайджанского народа. Он пояснил, что основная цель создания музея – показать узбекскому народу древнюю историю и богатую культуру жителей Азербайджана.

Посетители в обновленном музее истории и государственности Азербайджана
Посетители в обновленном музее истории и государственности Азербайджана
Посетители в обновленном музее истории и государственности Азербайджана

Директор Государственного исторического музея Национальной научной академии Узбекистана Джаннет Исмаилова назвала открытие музея истории и государственности Азербайджана назвала историческим событием и отметила, что он станет отличным источником информации для тех, кто захочет больше узнать о традициях этой страны.   

Во время церемонии Государственный исторический музей Национальной научной академии Узбекистана и Азербайджанский культурный центром имени Гейдара Алиева подписали меморандум о сотрудничестве. В Меморандуме нашли свои отражения такие вопросы, как пропаганда сторон истории своих народов, национальной культуры, также организация совместных проектов, мероприятий, выставок в этом направлении.

Открытие обновленного музея истории и государственности Азербайджана
Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане
Экспозиция обновленного музея истории и государственности Азербайджана

В обновленном музее представлены макеты Азыхской пещеры и Гобустана, которые являются одними из самых древних поселений человека в мире, а также комплекса памятников Ичери шехера, расположенного в Баку.   

В экспозиции с традиционным домом азербайджанского крестьянина можно найти ежедневно используемые предметы, орудие труда, национальные музыкальные инструменты и одежду. Выставлены также древние и современные ассигнации, государственные символы.

Особый отдел рассказывает об успехах Азербайджана в последние годы: нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Азербайджанский культурный центр готов организовать в обновленный музей экскурсии для студентов и школьников.




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