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Актер Роман Карцев

Ушел из жизни Роман Карцев

© Sputnik / Чижевский
Культура
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Народный артист России скончался во вторник в Москве в возрасте 79 лет, точная причина смерти пока уточняется.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Умер народный артист России Роман Карцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Наталью Жеромскую.

Он скончался около 9:00 в одной из московских больниц, ему было 79 лет.
На протяжении трех месяцев комик находился в больнице, точная причина смерти пока уточняется.

Роман Карцев – артист, мастер юмористических зарисовок, киноактер. Он начал свою актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" в Одессе. Закончил заочно актерский факультет ГИТИСа. Стал популярен благодаря ролям в фильмах "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Собачье сердце"

Кроме того, в течение долгих лет он работал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

 

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Теги:
Кино, Москва, артист



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