Британский акцент с арабским стилем: Sting отмечает 67-й день рождения

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Гордон Мэттью Томас Самнер родился 2 октября 1951 года в портовом городе Уоллсенд на севере Англии. Известность к нему пришла в составе группы The Police. Группа образовалась в 1977 году и спустя три года взяла уже свою первую премию Грэмми.

Несмотря на то, что официально о распаде группы не было объявлено, с 1984 года музыканты практически прекратили совместную работу и лишь изредка воссоединяются для концертов.

С 1984 года сольно стал выступать и Стинг. Первый его альбом, The Dream of the Blue Turtles, получил статус платинового, а песня Russians стала одной из самых известных композиций певца и входит в топ-5 клипов по просмотрам на личном Youtube канале певца.

Второй студийный альбом певца, …Nothing Like the Sun, вышел в 1987 году и сразу несколько песен с него стали хитами - Englishman in New York и Fragile.

Присутствуют в творчестве певца и арабские и мусульманские мотивы – в частности, в композициях Desert Rose (записанная вместе с алжирским исполнителем Шебом Мами).

Второй же песней стала композиция Inshallah, вошедшая в альбом 57th & 9th.

Не чурается английский певец и делиться своими песнями – в 2015 году вышел альбом известной французской певицы Милен Фармер, на котором Стинг совместно с ней исполнил свой хит Stolen Car.

Кроме этого, певец несколько раз снимался в фильмах – в "Дюне", "Карты, деньги, два ствола" (певец финансово помог тогда еще молодому и малоизвестному режиссеру Гаю Ричи и получил в благодарность небольшую роль в ставшем культовой картине), "Бруно" и даже поучаствовал в подготовке серии мультсериала Симпсоны, в котором сам озвучил свою мультяшную копию.