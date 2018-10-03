Искусство в Сети: в пяти музеях Узбекистана появился wi-fi

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. На территории пяти государственных музеев Узбекистана появились wi-fi-зоны для посетителей и гостей, сообщили в компании Zyxel, чье оборудование использовалось в этом проекте.

Проект "Мобильные приложения по культурному наследию Узбекистана" инициировала Национальная комиссия Узбекистана по делам ЮНЕСКО.

Участниками стали пять музеев: Государственный музей истории Узбекистана, Государственный музей искусств Узбекистана, Музей геологии Узбекистана, Государственный музей истории Темуридов и Государственный музей прикладного искусства и истории народных ремесел.

"Предусматривалось, что, находясь в музее, любой посетитель, без сопровождающего гида, будет иметь возможность получать регулярно обновленную информацию как о деятельности музея и о представленных артефактах, так и, при необходимости, проверить свою электронную почту или выбрать дальнейший маршрут для путешествий по Узбекистану", - пояснили в компании.

Разработчики подчеркнули, что сервис особенно полезен для иностранных гостей, у которых отсутствует мобильный интернет из-за роуминга.

Работы выполняли пять специалистов узбекской компании LIGHT TECHNOLOGY, для установки и подключения оборудования им потребовалось 20 дней. Музеи оснащались поочередно.

В процессе возникали различные сложности. Например с тем, что все здания музеев довольно старые, поэтому в них толстые стены и не было необходимых инженерных конструкций.

"Нам пришлось повозиться чтобы не повредить отделку помещений и экспонаты, многие из которых существуют в мире в единственном числе. Наши инженеры рассказывают, что некоторые из них впервые были в этих музеях и видели те или иные экспонаты и узнали для себя много нового", - рассказал генеральный директор LIGHT TECHNOLOGY Акрам Махмудов.

Но в результате заказчик остался доволен работой, а wi-fi покрытие полностью обеспечивает потребности посетителей музеев. По результатам успешного внедрения, планируется масштабирование проекта и на другие музеи Республики Узбекистан.