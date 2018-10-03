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Певица Валерия исполнила саундтрек для фильма Мухлисы Азизовой Scorpion

Валерия записала саундтрек к триллеру Scorpion

© Facebook / Muhlisa Azizova
Культура
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Песня, слова у музыку для которой сочинил Илья Зудин, получила название "Возьми мою руку".

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Российская певица Валерия записала саундтрек к фильму Мухлисы Азизовой Scorpion, премьера которого ожидается в этом году.

Песня получила название "Возьми мою руку". Слова и музыку к ней написал Илья Зудин.

"Народная артистка России исполнила официальный саундтрек для фильма Scorpion, мы снимали клип на потрясающую песню "Возьми мою руку", и мне было очень приятно работать с Валерией", - написала Азизова на своей странице в Facebook.

Режиссер также опубликовала кадры со съемок клипа.

Певица Валерия исполнила саундтрек для фильма Мухлисы Азизовой Scorpion
© Facebook / Muhlisa Azizova
Певица Валерия исполнила саундтрек для фильма Мухлисы Азизовой Scorpion

Премьера фильма намечена на октябрь этого года в рамках международного кинофестиваля Prologue.

Премьера фильма Scorpion пройдет в Ташкенте в октябре
Sputnik / Стрингер
Премьера фильма Scorpion пройдет в Ташкенте в октябре
Съемки фильма проходили в Ташкенте, Бухаре, Санкт-Петербурге и нескольких городах Марокко. В картине, повествующей о международной преступности среди молодежи, снялись такие известные актеры, как Фархад Махмудов, Карим Мирхадиев, Юлдуз Раджабова, Рано Шодиева. Также в фильме появляется известный турецкий актер Мурат Йылдырым и звезда российского кино Вячеслав Разбегаев. Напомним, что сценарий к фильму написал Боб Андервуд (США), а оператором картины выступил Макс Тцуи (Германия).

Производство фильма проходило в рамках совместного постановления, подписанного Союзом молодежи Узбекистана, национальным агентством "Узбеккино", Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.




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