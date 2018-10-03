Валерия записала саундтрек к триллеру Scorpion

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Российская певица Валерия записала саундтрек к фильму Мухлисы Азизовой Scorpion, премьера которого ожидается в этом году.
Песня получила название "Возьми мою руку". Слова и музыку к ней написал Илья Зудин.
"Народная артистка России исполнила официальный саундтрек для фильма Scorpion, мы снимали клип на потрясающую песню "Возьми мою руку", и мне было очень приятно работать с Валерией", - написала Азизова на своей странице в Facebook.
Режиссер также опубликовала кадры со съемок клипа.
Премьера фильма намечена на октябрь этого года в рамках международного кинофестиваля Prologue.
Производство фильма проходило в рамках совместного постановления, подписанного Союзом молодежи Узбекистана, национальным агентством "Узбеккино", Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.