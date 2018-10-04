Зрители "Голос 60+" помогут болеющим боковым амиотрофическим склерозом

Узбекский певец Мансур Ташматов не сумел пробиться в финал телешоу - его наставник Лев Лещенко выбрал других участников.

ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. Российский Первый канал перечислит средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале "Голос 60+", на нужды россиян, страдающих боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сообщила дирекция общественных связей телеканала.

"Доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен благотворительному фонду помощи людям с БАС "Живи сейчас", - говорится в сообщении.

В пятницу, 5 октября, в прямом эфире Первого канала пройдет финал шоу "Голос 60+", по итогам которого в результате зрительского голосования определится победитель 1-го сезона. В финальный этап проекта вышли Сергей Манукян и Наталия Спевак (команда Валерия Меладзе), Евгений Стругальский и Виктор Зуев (команда Льва Лещенко), Ольга Муравина и Лидия Музалева (команда Пелагеи), Николай Арутюнов и Николай Агутин (команда Леонида Агутина).

Узбекский певец Мансур Ташматов не сумел пробиться в финал - его наставник Лев Лещенко выбрал других участников. Ташматов отметил, что для него участие в проекте - это праздник встречи с ровесниками. В финале он пообещал болеть за Лидию Музалеву из команды Пелагеи.

Боковым (латеральным) амиотрофическим склерозом называется болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В случае инфекции дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры болезнь приводит к смерти.

Проблема БАС привлекла к себе всеобщее внимание после смерти в марте всемирно известного английского физика-теоретика Стивена Уильяма Хокинга, страдавшего этой болезнью.