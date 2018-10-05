Во Франции к визиту Шавката Мирзиёева подготовили медиаивент

Медиаивент "Культурное наследие как мост между Узбекистаном и Францией" организуют в столице страны - Париже.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Во Франции ждут с визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и подготовили медиаивент "Культурное наследие как мост между Узбекистаном и Францией", сообщает пресс-служба НАЭСМИ.

Как уточняют в Национальной ассоциации электронных средств массовой информации, цикл мероприятий включает в себя презентации, посвященные культурным связям Узбекистана и Франции, праздничный вечер, посещение участниками музея Лувра, Национальной библиотеки Франции, музея Гиме, Национального института языков и восточных цивилизаций.

"Мы работаем с Лувром, Национальной библиотекой и другими ведущими музеями Франции по созданию фильмов и альбомов о культурном наследии Узбекистана. В этот проект вовлечены десятки французских ученых, и цель медиаивента - презентовать французской общественности первые итоги проделанной работы и наметить планы на перспективу", - заявил автор проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" Фирдавс Абдухаликов.

Кроме того, участники Дней Узбекистана во Франции презентуют Всемирное научное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.