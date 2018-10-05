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Кинотеатр. Архивное фото.

Какие фильмы не рекомендуют смотреть узбекистанцам

© Flickr / Blondinrikard Fröberg
Культура
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В списке – российские ленты "Диггеры" и "Дизлайк", всего в него входит 225 кинокартин.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Межведомственная координационная комиссия по совершенствованию эффективности информационной деятельности Узбекистана представила новый список кинофильмов, не рекомендованных к просмотру, сообщает РИА Новости.

Среди них – российские ленты "Диггеры" и "Дизлайк", всего в перечень вошли 225 картин производства разных стран, он дополнен 103 иностранными.

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В основном власти не рекомендуют узбекистанцам смотреть фильмы со сценами насилия, жестокости и эротического содержания.

Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Мининфокоме республики обязала операторов и провайдеров телекоммуникационных систем до 10 октября удалить со своих внутренних ресурсов не рекомендованную к показу продукцию.

На сегодня в Узбекистане работают более 40 телеканалов, в том числе 13 - в составе Национальной телерадиокомпании.

Теги:
Цензура, Мининфоком, Кино



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