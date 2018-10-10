По мнению некоторых СМИ, художник мог сам привести в действие шредер, недалеко от входа в здание аукциона очевидцы заметили неизвестного мужчину.
Среди основных тем на узбекско-российском медиафоруме – современное медиаобразование, мультимедийность в СМИ, развитие телевидения.
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на открытии узбекско-российского медиафорума подчеркнул огромную схожесть интересов народов Узбекистана и России.
Восьмой международный телевизионный фестиваль впервые проходит в Ташкенте с 4 по 7 октября, тема - "Образ родины: время, место и судьба".
В медиацентре Национальной телерадиокомпании Узбекистана в рамках "ТЭФИ-Содружество" прошла встреча экспертов телевидения и кино, которые попытались ответить на вопрос, что объединяет страны постсоветского пространства.