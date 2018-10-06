Участники и эксперты ТЭФИ-содружество: мы все еще интересны друг другу

В медиа-центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана в рамках "ТЭФИ-Содружество" прошла встреча экспертов телевидения и кино, которые попытались ответить на вопрос, что объединяет страны постсоветского пространства — только прошлое или и сегодняшняя реальность.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Дискуссия экспертов телевидения и кино вышла интересной и объединила мнение профессионалов из разных стран в том, что ТЭФИ-Содружество — это прекрасная площадка не только для общения и профессионального роста, но и для воспитания будущего поколения телевизионщиков, а также требовательных зрителей.

Безусловно, базой этого диалога является именно общее прошлое. Так, президент фонда "АРТ" Александр Акопов обратил внимание, что невозможно сейчас увидеть будущее, но всем хорошо известно наше прошлое.

"Избежать его нельзя. Хотим мы этого или нет, есть люди, которые наполовину узбеки и армяне, русские и эстонцы, даже через такой семейный фактор становится понятно, что у нас есть много общего. Можно по-разному относиться к истории, но ее надо уважать", — отметил он.

По мнению российского теле- и кинопродюсера, члена Академии российского телевидения Александра Олейникова, нынешний диалог во многом продиктован еще и эмоциональной памятью. И старшее поколение ответственно за ее передачу молодым. При этом он обратил внимание, что сейчас растет совершено другое поколение, которому телевидение не нужно. Им достаточно той информации, которая есть в социальных сетях.

"И в этой системе ценностей может вырасти такое поколение, которому это взаимодействие уже будет не нужно", — подметил Олейников.

Поэтому так важно продолжать диалог, как обозначили его участники встречи, диалог профессионалов, в котором телевидение должно найти свой путь к молодому зрителю.

Фото: Рамиз Бахтияров Встреча экспертов телевидения и кино прошла в медиа-центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана в рамках "ТЭФИ-Содружество"

"Нас объединяет понимание профессии. Это нас тянет друг к другу, этим мы интересны. Это тот цемент, который нас держит. Но сегодня мы должны понимать, что этого может и не стать, и поэтому мы здесь, чтобы подумать, как сохранить общие интересы", — сказал режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан.

В свою очередь директор телерадиоканала "Узбекистан 24" Нодир Туляганов обратил внимание на глобальную гуманитарную задачу телевидения.

"Здесь больше надо опираться на журналистов, телевизионщиков, интернетчиков, и большую роль должна играть народная дипломатия. Ваш приезд — как одна из форм народной дипломатии: мы встретились, пообщались. Узнали, что перед нами стоят общие задачи, и проблемы у нас схожие. Надо двигаться дальше в профессиональном диалоге", — заметил он.

Нодир Туляганов также рассказал, что за последние полтора года узбекские телевизионщики активизировали отношения с Россией.

"Наши сотрудники выезжают в Россию, к нам оттуда приезжают специалисты. Буквально на днях закончились Дни культуры Узбекистана в Татарстане. В прошлом году наша команда была в Минске с документальным фильмом", — поделился он.

Фото: Рамиз Бахтияров Нодир Туляганов на встрече экспертов телевидения и кино в Ташкенте

В ходе беседы член Академии российского телевидения, ведущая программ дирекции утреннего телеканала ОАО "Первый канал" Арина Шарапова обратила внимание, что в Узбекистане хорошо воспитана молодежь.

"Это говорит о том, что вы с уважением относитесь к тем, кто однажды вас сменит. У вас есть телеканал, который называется "Культура и просветительство", вы придаете внимание и культуре, и образованию. Нам есть чему поучиться. Мы здесь, чтобы учиться друг у друга", — добавила она.

Фото: Рамиз Бахтияров Арина Шарапова в медиа-центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана в рамках "ТЭФИ-Содружество"

Корреспондент Sputnik Узбекистан также пообщался с некоторыми участниками "ТЭФИ-Содружество". Так, гостья из соседнего Кыргызстана директор частной студии Хадича Харсанова отметила, что данный фестиваль —хорошая возможность вырасти в своем мастерстве.

"Не секрет, что все мы живем поточным производством, когда ты живешь в потоке у тебя нет времени сидеть и просматривать работы коллег. Слышу в кулуарах, что многие работы очень сильные и они готовились специально для ТЭФИ. Таким работам мы проигрываем, но я всегда говорю — есть мэтры, есть сантимэтры и миллимэтры. Но они тоже растут со временем", — добавила она.

А журналист-международник, документалист Олег Шоммер поделился своим мнением о скрытом смысле в названии фестиваля, где определяющим является слово "содружество".

"Раньше у нас была дружная семья, но по указке сверху. Я хочу, чтобы эта дружба шла по велению сердца, и фестиваль именно это и демонстрирует. Он нас всех объединяет. Это хорошая возможность себя показать, поучиться и пообщаться", — пояснил он.

Олег Шоммер впервые выступает на ТЭФИ-Содружество в роли участника фестиваля. Он работал вместе с азербайджанскими коллегами над фильмом "Свет за окном", генеральным продюсером которого выступила Лейла Алиева при поддержке фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что в рамках ТЭФИ жюри оценит 13 телепрограмм и документальных фильмов из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья. В эти дни в Ташкенте также проходят мастер-классы, посвященные проблемам современного телевидения.

Церемония награждения участников "ТЭФИ-Содружество-2018" состоится вечером 6 октября.