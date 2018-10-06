Студенты Университета журналистики встретились с экспертами фестиваля ТЭФИ

Восьмой международный телевизионный фестиваль впервые проходит в Ташкенте с 4 по 7 октября, тема - "Образ родины: время, место и судьба".

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Члены экспертного совета Восьмого международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" встретились со студентами Университета журналистики и массовых коммуникаций Ташкента, сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Фестиваль впервые проходит в столице Узбекистана с 4 по 7 октября, тема этого года - "Образ родины: время, место и судьба".

© Пресс-служба "ТЭФИ-Содружества" Встреча экспертного совета "ТЭФИ-Содружество" со студентами Университета журналистики в Ташкенте

В рамках мероприятия специалистам представили 13 телепрограмм и документальных фильмов из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья, проходят мастер-классы и круглый стол, посвященный проблемам современного телевидения. Вечером в субботу состоится церемония награждения победителей.

Напомним, что в начале сентября в Юнусабадском районе Ташкента открыли первый в стране Университет журналистики и массовых коммуникаций, пост ректора получил председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.