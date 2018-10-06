18:31 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Члены экспертного совета ТЭФИ-Содружество встретились со студентами Университета журналистики

Студенты Университета журналистики встретились с экспертами фестиваля ТЭФИ

© Пресс-служба ТЭФИ-Содружества
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (9)
4910

Восьмой международный телевизионный фестиваль впервые проходит в Ташкенте с 4 по 7 октября, тема - "Образ родины: время, место и судьба".

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Члены экспертного совета Восьмого международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" встретились со студентами Университета журналистики и массовых коммуникаций Ташкента, сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Фестиваль впервые проходит в столице Узбекистана с 4 по 7 октября, тема этого года - "Образ родины: время, место и судьба".

Встреча экспертного совета ТЭФИ-Содружество со студентами Университета журналистики в Ташкенте
© Пресс-служба "ТЭФИ-Содружества"
Встреча экспертного совета "ТЭФИ-Содружество" со студентами Университета журналистики в Ташкенте

В рамках мероприятия специалистам представили 13 телепрограмм и документальных фильмов из 12 государств СНГ и ближнего зарубежья, проходят мастер-классы и круглый стол, посвященный проблемам современного телевидения. Вечером в субботу состоится церемония награждения победителей.

Напомним, что в начале сентября в Юнусабадском районе Ташкента открыли первый в стране Университет журналистики и массовых коммуникаций, пост ректора получил председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.

Тема:
VIII фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и первый российско-узбекский медиафорум (9)
Теги:
Ташкент, Телевидение, Кино, Университет



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В столице стартовала выставка DigiTech (5 октября 2018). Ереван
    Внимание на дорогу

    Армянские разработчики совершенствуют "умные" системы для автомобилей. Новую модель представили на выставке в Ереване.

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Участница популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother попала в неловкую ситуацию
На глазах у всех: у участницы телешоу слетела юбка в прямом эфире
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054