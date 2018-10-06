От правильного использования медиа зависит будущее отношений РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Первый узбекско-российский медиафорум проходит в Ташкенте. Постоянный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев приветствовал его участников.

Он отметил, что сотрудничество России и Узбекистана динамично развивается по многим направлениям, и информационные технологии и медиасфера не стали исключением.

"Информация в современном мире – важнейший ресурс, и от того, насколько правильно мы с вами им будем распоряжаться, зависит, в том числе, и будущее отношений России и Узбекистана. Ведь напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово оказывает грандиозное влияние на сознание людей", - подчеркнул он.

По словам посла, повестка форума включает наиболее актуальные вопросы глобального развития медиасреды, которые будут находиться в центре внимания не только признанных мэтров журналистики, но и тех, кто делает первые шаги в этой ответственной профессии.

Студенты Университета журналистики встретились с экспертами фестиваля ТЭФИ >>>

"Это и начинающие корреспонденты, и студенты профильных вузов – все те, от кого зависит сохранение нашими странами единого культурно-информационного пространства. Ведь никто не станет отрицать, что сегодня мы в России и Узбекистане смотрим одни телепередачи, любим одни и те же фильмы, восхищаемся одной и той же музыкой. И сила наших отношений в этом единстве", - заявил Тюрденев.

Он также вспомнил про еще одно масштабное мероприятие, также проводимое в узбекской столице, - VIII международный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", на который свои работы привезли лучшие телевизионщики стран СНГ. По мнению Тюрденеву. Основной лозунг двух мероприятий – это единство.

В заключение посол пожелал всем участникам форума и фестиваля плодотворной дискуссии, интересных знакомств и успехов в поиске новых решений, способных сделать информационную среду более привлекательной, безопасной и полезной.

Фото: Рамиз Бахтияров Участники и эксперты ТЭФИ-содружество: мы все еще интересны друг другу

Напомним, Форум проходит в рамках восьмого международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество", который в четверг впервые открылся в Ташкенте. Организатором мероприятия является фонд "Академия российского телевидения" при поддержке международного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Итоги фестиваля будут подведены в субботу.