Обоюдный интерес: над чем работают медиаэксперты России и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. В Ташкенте собрался практически весь свет медийной индустрии России. Причина тому — первый узбекско-российский медиафорум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В своем приветственном слове заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин обратил внимание на представительный состав участников форума.

"Достаточно уникальная сегодня сложилась ситуация потому, что представить себе такое большое количество известных представителей российской медиа-индустрии в субботу утром в одном месте сложно даже в Москве. А сегодня все взяли и приехали в Ташкент", — отметил он.

© Sputnik / Узбекско-российский медиафорум проходит в Ташкенте

На форуме обсуждается широкий спектр вопросов, в частности, мультимедийность в СМИ, каким должно быть современное медиаобразование, тенденции развития современного ТВ, способы распространения контента и другие.

Среди участников из России — Кирилл Филипов (генеральный директор ООО SPB TV), Демин Михаил (генеральный директор ООО "НТВ Плюс"), Алексей Ефимов (генеральный директор АО "Первый канал. Всемирная сеть"), Андрей Благодыренко (МИА "Россия сегодня"), Владимир Жданов (ВГТРК) и другие.

"Тематика форума посвящена тем вопросам, которые волнуют и российские, и узбекские, и мировые средства массовой информации. Мы находимся в единой повестке дня", — отметил Алексей Волин.

Он также подчеркнул, что данный форум — не разовое явление, а начало длительных профессиональных отношений.

Почетный гость медиа-форума — чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев отметил, что сотрудничество двух стран динамично развивается по многим направлениям, и информационные технологии и медиасфера не стали исключением. Нынешнее мероприятие, по мнению посла, призвано стать авторитетной площадкой для постоянного обмена опытом между специалистами.

"Современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии открывают широкие возможности для творчества и предоставляют богатый выбор источников информации. Информация в современном мире — важнейший ресурс, и от того, насколько правильно мы с вами им будем распоряжаться, зависит, в том числе, и будущее отношений России и Узбекистана. Ведь напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово оказывает грандиозное влияние на сознание людей", — сказал посол России в Узбекистане.

Часть программы медиафорума включает в себя вопросы расширения информированности российской общественности об Узбекистане. О важности обсуждения этих тем и предоставления на российские телеканалы контента заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

"На форуме будут обсуждаться также и такие вопросы, как расширение информированности российской общественности об истории, культуре, туристическом потенциале Узбекистана. Большое значение имеет дальнейшее повышение квалификации отечественных теле- и радиожурналистов, в частности, изучение опыта ведущих российских телекомпаний в области подготовки информационно-аналитических программ", — отметил он.

О практической стороне сотрудничества между российскими и узбекскими телеканалами корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала начальник отдела международных связей НТРК Наргиза Нуманова. По ее словам, спектр сотрудничества с российским коллегами очень обширен.

"У нас была утверждена дорожная карта по сотрудничеству в телекоммуникационной сфере с Россией, и мы движемся поэтапно по этой программе. Это вопросы развития современного телевидения, ИКТ, новые формы и виды телевидения — OTT, IPTV. Все эти вопросы подробно обсуждаются на форуме", — сказала Нуманова.

Она также отметила, что НТРК сейчас активно сотрудничает с ВГТРК, а также Первым каналом.

"В планах сейчас стоит создание совместного телеканала с российским Первым каналом, идет проработка этой задачи. Это будет развлекательный телепроект с эфирной сеткой на русском языке. Контент всемирной сети "Первого канала" будет адаптирован под нашего телезрителя, а также будут готовиться свои передачи", — пояснила Нуманова.

© Sputnik / От правильного использования медиа зависит будущее отношений РФ и Узбекистана

В этом году НТРК также заключила меморандум с МТРК "Мир", в настоящее время идет активное сотрудничество по обмену контентом.

Главный редактор детского познавательного телеканала "О!" цифрового телесемейства Первого канала Анна Шнайдер, рассказала Sputnik, что они в скором времени запускают совместно с телеканалом "Поехали" проект, связанный с культурой и географией.

"Нам очень интересен Узбекистан, тем более постсоветское пространство — это зона нашего особого интереса. Хотим сделать проект, связанный с путешествиями, и показать, как живут дети. Какие традиции, в чем отличия в разных странах. Начнем с СНГ", — отметила Анна Шнайдер.

Она также добавила, что телеканал готов не только сам снимать в Узбекистане, но и предложить уникальный медиапродукт собственного производства для узбекских коллег. А это то, чего нет на федеральных российских каналах. У представителей цифрового семейства Первого канала запланированы переговоры с узбекской стороной на эту тему.