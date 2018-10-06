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Картина Бэнкси Девочка с воздушным шаром

Самоуничтожение картины Бэнкси: художник иронизирует – покупатель удивлен

© Sputnik / Мария Плотникова
Культура
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По мнению некоторых СМИ, художник мог сам привести в действие шредер, недалеко от входа в здание аукциона очевидцы заметили неизвестного мужчину.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Британский уличный художник Бэнкси на своей странице в Instagram прокомментировал самоуничтожение своей картины на аукционе Sotheby’s.

"Раз, два, продано…", - написал он.

По данным некоторых СМИ, создатель мог сам привести в действие шредер. Неподалеку от здания, где проходили торги, днем в субботу очевидцы заметили неизвестного мужчину в солнцезащитных очках в окружении охранников.

В свою очередь организаторы аукциона связались с покупателем, он был «удивлен». Дальнейшие решения обсуждаются.

Как отметили представители Sotheby’s, они впервые сталкиваются с таким явлением, оно сразу вошло в историю мирового искусства.

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Going, going, gone...

Публикация от Banksy (@banksy)

Бэнкси – один из самых ярких представителей движения стрит-арт, его личность не установлена, одна из ключевых тем его творчества – разоблачение пороков современного общества.

Картину «Девочка с воздушным шаром» он создал в 2006 году акриловыми красками на холсте. Перед аукционом работу поместили в тяжелую позолоченную раму. Изначальная стоимость – 250-400 тысяч долларов, однако на торгах е продали за 1,4 миллиона долларов. Сразу после последнего удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, он изрезал холст на мелкие полоски.

С июня по начало сентября в Центральном доме художника в Москве проходила первая в России выставка Бэнкси, в октябре еще одна экспозиция открывается в Санкт-Петербурге.

Теги:
Великобритания, Аукцион, художник



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