Участники "ТЭФИ-Содружество": мы еще вернемся в Ташкент

Три дня в Ташкенте длился настоящий телевизионный праздник, который объединил и подружил 24 конкурсанта из 12 стран СНГ и Балтии. Все они получили награды и поделились своими впечатлениями от фестиваля.

Одними из первых диплом и статуэтку "ТЭФИ-Содружество" получила телекомпания "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан".

Ребята очень сильно волновались на сцене, как позже они рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан, это победа — высокая награда за проделанную работу. Ведь фильм — это только часть целого цикла телепередач.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Лауреат "ТЭФИ-Содружество" от Узбекистана Махбуба Батырбекова

"Мы сначала очень радовались, когда попали в число лауреатов, а потом стали номинантами на премию. Для любого творческого человека — это очень важно быть услышанным и увиденным. "ТЭФИ" подарила нам возможность посмотреть и то, что делают наши коллеги из других стран. Есть чему поучиться с точки зрения режиссуры и каких-то журналистских приемов", — поделилась автор фильма, заместитель главного редактора телеканала "Тошкент" Махбуба Батырбекова.

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Уже в третий раз в "ТЭФИ-Содружество" принимает участие Таджикистан. Как рассказал Умед Назарзода, первый заместитель директора Таджикского телевидения, этот год стал особенным для них.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Телевизионная семья: награды и теплые слова участников "ТЭФИ-Содружество"

"Мы представили два фильма, но победу одержал один из них "Таджикистан — жемчужина Востока". У нас в стране 2018 год объявлен Годом туризма и народного ремесленничества. И в фильме речь идет о туристических местах, наших людях и традициях. Нам удалось попасть в формат фестиваля и снять главную направленность этого года в республике", — поделился Назарзода.

"ТЭФИ-Содружество", по его словам, - это профессиональная площадка, которая каждому участнику дает много пищи для творчества.

"Мы здесь и общаемся, и делимся опытом. Я многому научился, начиная от творческого подхода и заканчивая режиссерской деятельностью, а также операторской и организаторской", — заметил Умед Назарзода.

Автор и сценарист фильма, главный редактор Первого канала Таджикистана Дилафруз Рахматова также поблагодарила организаторов фестиваля за возможность общаться и смотреть работы коллег, а еще — за высокую организацию мероприятия.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Участницы фестиваля "ТЭФИ-Содружество" на церемонии награждения

Премию "ТЭФИ-Содружество" также получил фильм из Азербайджана "Свет в окне", снятый при поддержке фонда Гейдара Алиева. Главный продюсером выступила Лейла Алиева, режиссером фильма стал известный российский тележурналист Олег Шоммер.

В этот вечер творческая команда также поблагодарила "ТЭФИ" за оценку журналистского труда.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Награждение участницы из Беларуси на фестивале "ТЭФИ-Содружество"

"ТЭФИ-Содружество" — очень важная площадка для телевизионщиков СНГ и вообще бывших стран СССР. Творческие люди имеют возможность общаться, узнать друг о друге побольше. Одно дело, когда ты слышал что-то, а когда приехал и видишь своими глазами — это намного интереснее", — отметил генеральный директор студии информационных программ AzTV Фаиг Гусиев.

Он рассказал, что это поездка в Узбекистан была интересна еще и тем, что здесь он воочию увидел, как развивается телевидение, и смог наладить контакты.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Гендиректор Фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева

"Я увидел, что здесь очень развито ТВ. Ведь нам интересен опыт у всех, у каждого можно учиться чему-то. Всех работников телевидения волнуют темы, формат подачи, сюжетная линия. И здесь мы все это смогли обсудить", — пояснил Гусиев.

Каждый из участников, вышедших на церемонии награждения на сцену, поблагодарил состав экспертного совета за то, что они все эти дни были рядом, учили, обменивались мнениями, иногда журили. И главным были здесь не призы, а именно единство стран, творческий разговор друзей.

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Отметим, что в составе экспертного совета в этом году были Дмитрий Астрахан, Михаил Кожухов, Сергей Майоров, Андрей Малахов, Леонид Млечин, Александр Олейников, Николай Табашников, Арина Шарапова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан на церемонии награждения лауреатов "ТЭФИ-Содружество"

В интервью многие участники отмечали, что обязательно вернутся на "ТЭФИ-Содружество", потому что, попав однажды на этот телевизионный праздник, хочется с ним идти дальше по жизни, расти профессионально.

Следующий фестиваль пройдет в Молдове.