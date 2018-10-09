Объявлен старт кастингов в третий сезон детского вокального конкурса "Ты супер!"

Участниками международного вокального конкурса "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастингов в третий сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Принцип отбора в детский вокальный конкурс "Ты супер!" останется таким же, как и в предыдущих сезонах: участниками смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга.

Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Узбекистан (info@sputniknews-uz.com):

1. видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой), и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

2. заполненную заявку.

Результаты первого отборочного тура будут известны зимой 2019 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий - тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменёв.

Во втором сезоне приняли участие двое детей из Узбекистанап - Севинч Ходиева и Бобур Маджитов. Севинч прошла до четвертьфинала, а Бабур выбыл после первое тура.

Надежда и слезы: Севинч Ходиева покидает "Ты супер!" >>>

Финалисты "Ты супер!" приняли участие в престижных международных конкурсах и музыкальных мероприятиях: Валерия Адлейба и Евгений Бойцов продемонстрировали свой талант на сцене конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская новая волна", Кирилл Есин стал участником национального отбора конкурса детской песни "Детское Евровидение", Виталий Толочкин выступил на сцене "Премии МУЗ-ТВ". Все финалисты конкурса "Ты супер!" станут участниками мюзикла "Республика ШКИД", а 31 декабря ребята поздравят телезрителей в волшебном шоу "Супер Новый год на НТВ".