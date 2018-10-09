Герой-помидор: 3D мультфильм о томате по имени Доппи покажут в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В октябре для маленьких зрителей на узбекистанском канале Milliy TV начнется показ 3D мультфильма "Помидор Доппи", сообщает Afisha.uz.

По сюжету веселый и неунывающий герой постоянно попадает в комические ситуации, однако всегда с успехом из них выбирается. Среди них – схватка с динозавром, полет в космос и увлекательное путешествие за сокровищами древнего Самарканда. Первый сезон состоит из 10 серией.

Ранее сообщалось о показе в Узбекистане поучительного мульфильма "Кувват", тема – бережное отношение к нефти и газу, его спонсировала национальная компания "Узбекнефтегаз". Этот фильм выходит на телеканалах "Боламжон", "Севимли-ТВ", "Миллий" и "Зув-ТВ".

Главные герои – веселые и любознательные брат с сестрой Тахир и Зухра, они постепенно учатся правильно использовать газ и электричество.