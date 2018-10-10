Сотрудники музеев Узбекистана будут проходить обучение в Лувре

Осенью 2021 года страны организуют в Музее Лувра масштабную выставку "Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути".

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана и Музей Лувра заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Фонд развития культуры и искусства Узбекистана Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Стороны будут вместе проводить научные исследования, заниматься реставрацией музейных ценностей.

Также Узбекистан и Франция станут проводить обмен специалистами и подготовку кадров научных и музейных сотрудников. Узбекистанцев обучат передовым технологиям реставрации, а также современным методам организации музейного дела.

Осенью 2021 года страны организуют в Музее Лувра масштабную выставку "Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути". На выставке будут представлены музейные сокровища, ранее не покидавшие пределов республики.