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Pyramide du Louvre

Сотрудники музеев Узбекистана будут проходить обучение в Лувре

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
Культура
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Тема:
Официальный визит президента Узбекистана во Францию (15)
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Осенью 2021 года страны организуют в Музее Лувра масштабную выставку "Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути".

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана и Музей Лувра заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Эксперты Лувра приехали в Узбекистан за артефактами

Стороны будут вместе проводить научные исследования, заниматься реставрацией музейных ценностей.

Также Узбекистан и Франция станут проводить обмен специалистами и подготовку кадров научных и музейных сотрудников. Узбекистанцев обучат передовым технологиям реставрации, а также современным методам организации музейного дела.

Осенью 2021 года страны организуют в Музее Лувра масштабную выставку "Цивилизации и культуры на Великом шелковом пути". На выставке будут представлены музейные сокровища, ранее не покидавшие пределов республики.

Тема:
Официальный визит президента Узбекистана во Францию (15)
Теги:
музей, Узбекистан, Франция, Лувр



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