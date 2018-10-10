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Узбекский праздник в нанайском селении Сикачи-Алян

Как нанайские дети под узбекские песни плясали

Фото предоставлены Зулайхо Кадировой
Культура
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Кто привез узбекскую музыку в Хабаровский край, рассказывает корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik, Лев Рыжков. На далеких берегах Амура, среди глухой тайги, в священном селении нанайцев Сикачи-Алян прозвучали узбекские песни. Зрители встретили их громкими аплодисментами и зажигательными танцами. Корреспондент Sputnik узнал, как узбеки оказались в такой дали и что их туда привело.

Обмен опытом и проблемами

У необычного концерта в таежной глуши была своя предыстория. Узбекские песни приехали в Хабаровский край из Рязани. В этом древнем городе, расположенном более чем в восьми тысячах километров от Хабаровска, активно работает узбекская национально-культурная автономия.

Поэтому Министерство культуры Хабаровского края, а также краевое творческо-образовательное объединение культуры и Ассоциация национальных культур Хабаровского края пригласили ее представителей в гости. В Хабаровск поехали председатель автономии Зулайхо Кадирова и певец, солист ансамбля "Все свои" Ихтиандр Кадиров.

Зулайхо Кадирова
Из личного архива З.Кадировой
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Они устроили многодневный праздник - с концертами, дегустацией блюд узбекской кухни. Всех желающих учили секретам создания восточных орнаментов и разведению шелкопряда.

Конечно, обсуждались и серьезные вопросы. Например, прошел круглый стол на тему "Социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан в региональное сообщество".

"Собственно, проблемы и в Рязани, и в Хабаровске – одни и те же, - рассказала нам Зулайхо Кадирова. – Один из наиболее острых вопросов – детский. Родители могут оформить трудовой патент на год, но ребенка таких родителей регистрируют только на три месяца. И, как результат, и в школы, и в садики такие дети бывают оформлены только на три месяца. Решения у этой проблемы пока нет. Но одна из депутатов краевой думы взяла на себя ответственность поднять этот вопрос в Госдуме РФ".

Ихтиандр и Зулахо Кадировы
Фото предоставлены Зулайхо Кадировой
Ихтиандр и Зулахо Кадировы

Сейчас в Хабаровском крае постоянно живут около трех тысяч узбеков. Еще около пятнадцати тысяч трудовых мигрантов. Но их год от года становится меньше. Во многом потому, что на родине появляются рабочие места, и многие предпочитают трудиться дома, а не далеко от него.

"Примерно 70% хабаровских узбеков – выходцы из Самарканда, - рассказывает Зулайхо. – Но есть люди и из Бухары, Хорезмской и Сурхандарьинской областей".

Некоторыми узбеками Хабаровский край по-настоящему гордится. Например, Ильхомом Искандаровым – преподавателем математики из Тихоокеанского государственного университета, который родился в Хорезме и буквально накануне праздника был удостоен звания "Народный учитель Хабаровского края".

Знакомство культур

Самым запоминающимся событием праздника стала поездка в старинное нанайское селение Сикачи-Алян, где и состоялось знакомство нанайской и узбекской культур.

"Эта деревня внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря уникальным петроглифам, возраст которых специалисты оценивают в 12 тысяч лет, - рассказывает Зулайхо Кадирова. – Они – старше пирамид. Нанайцы считают это место священным и поведут к нему не всякого туриста. К тому же не всегда дорога к петроглифам проходима. Но нам повезло, и мы эти петроглифы увидели и даже прикоснулись к ним".

Древние петроглифы селения Сикачи-Алян
Фото предоставлены Зулайхо Кадировой
Древние петроглифы селения Сикачи-Алян

Местные жители приписывают священным камням чудодейственные свойства.

"Я, честно признаюсь, ощутила только тепло, которое поднималось от камней, - рассказывает Зулайхо Кадирова. – А вот Ихтиандр приехал сильно простывшим. Два дня чихал, кашлял, боялся, что не сможет выступать. Однако прикоснувшись к камням, почувствовал себя вполне бодро, и тем же вечером дал концерт".

Города России. Владивосток
© Sputnik / Виталий Аньков
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На концерте был настоящий аншлаг. Привели много детей. Они с любопытством слушали узбекские песни. А некоторым песни нравились настолько, что они пускались в пляс. Под конец плясали все дети – начался танцевальный флешмоб под названием "Андижанская полька".

Потом гостеприимные нанайские хозяева потчевали узбекских гостей ухой из амура, десертом из таежных ягод и травяным чаем.

"Самое интересное, что мы и там встретили земляка, - рассказывает Зулайхо. – Он очень эмоционально реагировал на песни, подпевал. А потом оказалось, что он – наш земляк, из Андижана. Правда, кореец. Но все равно свой".

Узбекский праздник в нанайском селении Сикачи-Алян
Фото предоставлены Зулайхо Кадировой
Узбекский праздник в нанайском селении Сикачи-Алян

Главная цель общественной организации "Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия "АЛМАЗ" - познакомить жителей России с многогранностью искусства и культуры узбекского народа. А также развивать и укреплять межнациональную дружбу. Визит в Хабаровский край подошел для выполнения этих задач как нельзя лучше. 




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