Премьера триллера Scorpion состоится в Ташкенте в ноябре

Съемки фильма проходили в Ташкенте, Бухаре, Санкт-Петербурге и городах Марокко. В картине, повествующей о международной преступности среди молодежи, снялись известные актеры.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. С 27 по 30 ноября в Ташкенте в рамках Международного кинофестиваля PROlogue пройдет премьера узбекского триллера Scorpion Мухлисы Азизовой. Об этом пишет Afisha.uz.

На мероприятии состоятся три конкурса: полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино и национального короткометражного игрового кино.

Лучший фильм станет обладателем Гран-при кинофестиваля.

Также жюри выберет победителей номинаций "Лучший режиссер", "Лучший оператор", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучший сценарий".

Съемки фильма Scorpion проходили в Ташкенте, Бухаре, Санкт-Петербурге и нескольких городах Марокко. В картине, повествующей о международной преступности среди молодежи, снялись такие известные актеры, как Фархад Махмудов, Карим Мирхадиев, Юлдуз Раджабова, Рано Шодиева.