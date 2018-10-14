Никакой политики: в Солсбери состоялся концерт "Из России с любовью"

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В британском городе Солсбери состоялся концерт "Из России с любовью", где были исполнены произведения русских композиторов. Об этом сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

Жители города услышали мелодии Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие было запланировано еще год назад, и в его названии нет двойного смысла.

"Музыка и только музыка. Никакой политики здесь нет", - отметил пианист Ник Вудс.

Концерт проходил в церкви Святого Мартина, которая расположена примерно в десяти минутах езды на машине от дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.