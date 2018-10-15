Жители Ферганы посмотрят фильмы европейских режиссеров

Фестиваль кино открылся картиной венгерского режиссера Иболии Фекете "Моя мать и другие сумасшедшие родственники".

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Театрально-концертном дворце имени Ислама Каримова в Фергане стартовал Фестиваль европейского кино.

"Кино - важная часть культурного обмена, хорошее кино сближает людей, способствует взаимопониманию, дает возможность лучше понять друг друга", - сказал начальник отдела сотрудничества делегации Европейского союза в Узбекистане Франсуа Бежо в интервью порталу Uzbekistan Today.

Фестиваль открылся фильмом венгерского режиссера Иболии Фекете "Моя мать и другие сумасшедшие родственники".

За два дня зрителям представили кинокартины режиссеров Бельгии, Латвии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Чехии и Венгрии.

Все фильмы показывают с субтитрами на русском и узбекском языках.