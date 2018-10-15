23:53 15 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Проект телеканала Россия 1 Удивительные люди

Узбекский мальчик удивил российских телезрителей феноменальной памятью

© "Россия 1", группа проекта "Удивительные люди" в сети "Вконтакте"
Культура
Получить короткую ссылку
92 0 0

Мальчику из Ташкента Саидакбару Усманбекову всего 10 лет, он увлекается программированием и мечтает первым в своей стране получить Нобелевскую премию.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Школьник из Узбекистана покорил зрителей российского телевизионного шоу "Удивительные люди". Мальчик обладает отличной зрительной памятью и без ошибок справился с непростым заданием организаторов конкурса.

Проект "Удивительные люди" выходит на телеканале "Россия 1" уже третий сезон. Его участниками становятся одаренные люди из России и других стран.

Саидакбар занимается мнемотехникой, а также учится программировать роботов. Он мечтает создать такую машину, которая сама умела бы готовить.

"Я хочу стать программистом и достичь таких результатов, чтобы стать первым узбекским ученым, который получит Нобелевскую премию. В этом проекте я буду демонстрировать свои способности, если выиграю, потрачу деньги на благотворительность", — заявил юный участник интеллектуального телепроекта.

В качестве испытания Саидакбару предложили запомнить цвета в определенной последовательности. Несколько десятков детей взяли в руки сахарную вату трех цветов и расселись с ней в четыре ряда в произвольном порядке. Мальчику за две минуты необходимо было запомнить расположение этих цветов, а после отвернувшись назвать, на каком месте с ватой какого цвета сидит тот или иной ребенок.

С этой задачей узбекский вундеркинд справился без единой ошибки, приведя публику в восторг. Кстати, Саидакбар ученик другого участника проекта - Сергея Шегая, который выступал в прошлом сезоне шоу "Удивительные люди".

По итогам голосования ташкентский школьник, к сожалению, не набрал необходимого числа голосов - за его кандидатуру проголосовали только 13% аудитории, однако его выступление запомнилось и зрителям, и членам жюри.

Конкурс предполагает несколько выпусков, по итогам которых жюри и наблюдатели в зале выбирают победителя. В финале сойдутся лидеры всех выпусков и разыграют главный кубок и приз в один миллион рублей. 

Теги:
память, шоу, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаг Финляндии на яхте, архивное фото
    Равнение на флаг

    МВД Финляндии просит граждан поднять национальные флаги страны в честь визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Хельсинки.

  • Сотрудники мусоросортировочного завода. Архивное фото
    Мусорный ветер

    Строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке откладывается на год – что решили на совещании в мэрии?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

  • Сокол, фото из архива
    Сокол в руках

    Сокол обошелся жителю Баку в тысячу манатов – сотрудники Минэкологии Азербайджана задержали охотников на редких птиц.

  • Рыболов с удочкой, архивное фото
    Ловись, рыбка…

    В Беларуси любителя рыбной ловли, задевшего удочкой провода, ударило током – мужчина в больнице.

  • Международный турнир по вольной борьбе, в котором участвовали спортсмены из Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Германии, Израиля, Финляндии, Канады и России, проходил в Польше
    Абхазский финал

    Абхазские спортсмены Даниил Харчилава и Ричи Сичинава встретились в финале Международного турнира по вольной борьбе в Польше.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Турецкий визит

    Перекрытые дороги и запрет на пользование личным автотранспортом: как готовятся к визиту турецкого лидера Кишинев и Комрат?

  • Флаги Эстонии на Тоомпеа
    Деньги любят счет

    Министерство юстиции Эстонии подсчитало ущерб, якобы нанесенный республике "советской оккупацией".

  • Эльдар Кокоев
    Еще не конец

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Флаг Финляндии на яхте, архивное фото
    Равнение на флаг

    МВД Финляндии просит граждан поднять национальные флаги страны в честь визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Хельсинки.

  • Сотрудники мусоросортировочного завода. Архивное фото
    Мусорный ветер

    Строительство мусоросортировочного завода в Бишкеке откладывается на год – что решили на совещании в мэрии?

  • Дождь в Душанбе, архивное фото
    Зима близко

    В Таджикистане ожидается резкое похолодание: по прогнозам метеорологов в большинстве регионов ожидается дождь со снегом.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Свадьба внучки королевы Англии
Ах, эта свадьба пела: внучка Елизаветы II Евгения вышла замуж
Лебедь очищает озеро от мусора
Вот у кого людям стоит поучиться: лебедь очищает озеро от мусора
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054