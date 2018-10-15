Узбекский мальчик удивил российских телезрителей феноменальной памятью

Мальчику из Ташкента Саидакбару Усманбекову всего 10 лет, он увлекается программированием и мечтает первым в своей стране получить Нобелевскую премию.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Школьник из Узбекистана покорил зрителей российского телевизионного шоу "Удивительные люди". Мальчик обладает отличной зрительной памятью и без ошибок справился с непростым заданием организаторов конкурса.

Проект "Удивительные люди" выходит на телеканале "Россия 1" уже третий сезон. Его участниками становятся одаренные люди из России и других стран.

Саидакбар занимается мнемотехникой, а также учится программировать роботов. Он мечтает создать такую машину, которая сама умела бы готовить.

"Я хочу стать программистом и достичь таких результатов, чтобы стать первым узбекским ученым, который получит Нобелевскую премию. В этом проекте я буду демонстрировать свои способности, если выиграю, потрачу деньги на благотворительность", — заявил юный участник интеллектуального телепроекта.

В качестве испытания Саидакбару предложили запомнить цвета в определенной последовательности. Несколько десятков детей взяли в руки сахарную вату трех цветов и расселись с ней в четыре ряда в произвольном порядке. Мальчику за две минуты необходимо было запомнить расположение этих цветов, а после отвернувшись назвать, на каком месте с ватой какого цвета сидит тот или иной ребенок.

С этой задачей узбекский вундеркинд справился без единой ошибки, приведя публику в восторг. Кстати, Саидакбар ученик другого участника проекта - Сергея Шегая, который выступал в прошлом сезоне шоу "Удивительные люди".

По итогам голосования ташкентский школьник, к сожалению, не набрал необходимого числа голосов - за его кандидатуру проголосовали только 13% аудитории, однако его выступление запомнилось и зрителям, и членам жюри.

Конкурс предполагает несколько выпусков, по итогам которых жюри и наблюдатели в зале выбирают победителя. В финале сойдутся лидеры всех выпусков и разыграют главный кубок и приз в один миллион рублей.