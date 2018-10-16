Андрис Лиепа и Игорь Пиворович поставят балет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Народный артист России Андрис Лиепа и хореограф Игорь Пиворович поставят два балета в ГАБТ имени Алишера Навои.

© Foto : Из личного архива Дилором Ахмедовой Как артистка балета из Маргилана учит жителей Петербурга танцевать

Жители Ташкента увидят постановки Михаила Фокина "Шахерезада" и "Жар-птица".

Премьера в узбекской столице состоится в декабре.

Напомним, в мае узбекские артисты балета впервые после распада Советского Союза и образования СНГ выступили на сцене Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Айни.

Прима-балерина, заслуженная артистка Узбекистана Нодира Хамраева и солист балета Улугбек Олимов станцевали ведущие партии в постановке балета Петра Чайковского "Спящая красавица".