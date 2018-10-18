Узбекские дизайнеры представили свои наряды на Неделе моды в Милане

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Два узбекских бренда - Anor Atelier Дильнозы Умирзаковой и IZY Зарины Исмадияровой презентовали коллекции весна-лето - 2019 на Неделе моды в Милане. Об этом пишет Afisha.uz.
Модели Умирзаковой были одеты в роскошные национальные наряды, а Исмадиярова представила уличную одежду для мужчин и женщин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Milano Fashion Week ss’19 Миллий матолардан иборат либослар коллекциясининг Италиядаги намойиши! БОШ ХАМКОР УЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ИТТИФОКИ-«Узбекистон Ёш дизайнерлар кенгаши»: @ydk.uz • • • Гоя ва коллекция муаллифи: @dilnozaumirzakova • • • Матолар махсус буюртма буйича: @xonatlas_adras
Особенность коллекции Anor Atelier - шелковые ткани, напоминающие о талантливых рукодельницах Узбекистана.
У IZY часто появляются эксперименты с трансформирующимися изделиями и сложным кроем.