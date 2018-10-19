Для Насибы Абдуллаевой стала сюрпризом ее песня в рекламе Fendi

Итальянский дом моды взял композицию Bir gün mənə rəhmin gələcək ("Однажды ты сжалишься надо мной") без ее разрешения.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Итальянский дом моды Fendi без разрешения использовал песню узбекской певицы Насибы Абдуллаевой Bir gün mənə rəhmin gələcək ("Однажды ты сжалишься надо мной"), сообщает Sputnik Азербайджан.

Как заявила народная артистка Узбекистана, эта новость ее одновременно и образовала, и удивила.

По ее словам, многие артисты мечтают о том, чтобы их голос использовали в рекламных роликах, но представители итальянской компании не звонили ей, поэтому сказать по этому поводу певице пока нечего.

Она намерена связаться с Fendi и прийти к мирному решению проблемы. О суде думать еще рано, подчеркивает певица.

В ролике использовали песню, которая была записана в 1983 году, артистка исполняла ее в составе инструментального ансамбля "Самарканд". Композиция популярна и сейчас.

Насиба Абдуллаева - советская и узбекская эстрадная певица, исполняет песни на узбекском, фарси, арабском, таджикском, русском и других языках.