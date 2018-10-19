В Ташкенте открылся центр русского языка

В рамках открытия центра состоялся концерт "Россия и Узбекистан: дружба навеки!", где были исполнены узбекские и русские песни.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Центр русского языка им. А.С. Пушкина открылся в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

Центр русского языка и литературы им. А.С. Пушкина – это место, где плотно сплетаются русская и узбекская культуры, где рядом располагаются портреты и произведения А. Пушкина и А. Навои, где студенты университета могут учить русский язык, читать произведения классической литературы, проводить вечера поэзии и тематические мероприятия.

Также в рамках открытия центра состоялся концерт "Россия и Узбекистан: дружба навеки!", где были исполнены узбекские и русские песни, стихотворения, танцы, передает пресс-служба Россотрудничества.

Представительством Россотрудничества было передано в Центр русского языка большое количество научно-познавательной и учебно-методической и художественной литературы.

На открытии присутствовали глава Россотрудничества Виктор Шулика, ректор Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухрат Сирожиддинов, проректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, руководитель Центра профессиональной ориентации, профессор кафедры международных отношений и политологии Светлана Колобова, преподаватели и студенты университета, журналисты.