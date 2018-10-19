Кошкин дом: театр кукол имени Образцова поехал на гастроли в Узбекистан

Гастроли проходят с 19 по 24 октября в Ташкенте и Самарканде, коллектив театра показывает два спектакля: "Кошкин дом" и "Необыкновенный концерт".

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Впервые за сорок лет Театр кукол имени С.В. Образцова поехал на гастроли в Узбекистан.

В Ташкенте и Самарканде с 19-24 октября проходят "Большие гастроли" Театра кукол имени С.В. Образцова. Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова не был в Узбекистане более сорока лет. Программа "Большие гастроли" организована при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Зрители Узбекистана увидят две постановки из репертуара "образцовцев": знаменитый "Необыкновенный концерт", поставленный еще в 1946 году самим С. В. Образцовым и вошедший в Книгу рекордов Гиннес са, так как прошел более 10 000 раз. "Кошкин дом" - музыкальный спектакль для детей по знаменитой сказке Самуила Маршака.

Театр кукол имени С.В. Образцова участвует в "Больших гастролях" с 2015 года. За четыре года труппа уже побывала в Грозном, Владикавказе, Нальчике, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Тюмени, Омске, Кирове, Кирово-Чепецке, Оренбурге, Орске, Красноярске, Железногорске и Пензе. В конце 2017 года театр впервые за 50 лет посетил Республику Молдова.

Визит самого известного в мире театра кукол в Узбекистан стал также и частью федеральной программы "Большие гастроли", а именно его зарубежного направления, стартовавшего в 2015 году. Русским театрам за пределами России необходима непосредственная связь с русской культурой. Важно продвигать русскую культуру и язык именно в среде молодежи – детей, подростков и юношества, чтобы завтра было кому говорить по-русски в Узбекистане, Грузии, Казахстане, Республике Молдова.

Показ яркого увлекательного театрального зрелища детям, пропаганда мировой детской классики на русском языке, лучших традиций и образцов театрального искусства не только запоминающееся событие, но и стимул для дальнейшего ознакомления с русской культурой.